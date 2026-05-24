Ruské útoky poškodili štúdio nemeckej ARD i budovu ministerstva
Autor TASR
Kyjev 24. mája (TASR) – Pri rozsiahlych ruských útokoch na ukrajinskú metropolu Kyjev v noci na nedeľu bolo značne poškodené aj televízne štúdio spravodajcov nemeckej verejnoprávnej televízie a rozhlasu ARD. Oznámil to v nedeľu západonemecký verejnoprávny vysielateľ WDR, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Deštrukciu v štúdiu v centre Kyjeva pravdepodobne spôsobila tlaková vlna pri ruských útokoch, pri ktorej boli rozbité okná, zdevastované miestnosti a zrútené steny, uviedol WDR vo vyhlásení. V štúdiu sa v čase útokov nikto nenachádzal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že štúdio sa nachádza v poškodenej budove Národného múzea umenia. „Statická bezpečnosť budovy musí byť teraz preverená,“ napísal WDR, ktorý je regionálnou zložkou ARD. Vysielanie bude podľa vyhlásenia naďalej zabezpečené „mobilnými technickými riešeniami a alternatívnymi možnosťami“.
Ukrajinská armáda oznámila, že Rusko pri nočnom útoku použilo 600 dronov a 90 rakiet, pričom protivzdušná obrana zachytila 604 z nich. Zelenskyj informoval o približne 100 zranených a štyroch mŕtvych. Hlavným cieľom s najväčším počtom zásahov bol podľa neho Kyjev, kde tri rakety zasiahli vodárenský objekt, zničený bol miestny trh a poškodené desiatky obytných budov a niekoľko škôl. Ruské útoky v Kyjeve podľa prezidenta „fakticky zničili“ Múzeum Černobyľa a poškodili Národné múzeum umenia.
Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha na sociálnej sieti informoval, že škody v dôsledku výbuchov v okolí poškodili aj historickú budovu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí, a to po prvý raz od druhej svetovej vojny.
„Česká diplomacia vyjadruje solidaritu ukrajinským kolegom a obdiv ich výdrži a odolnosti,“ napísalo ministerstvo zahraničných vecí ČR v reakcii na sieti X.
