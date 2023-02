Ruské útoky poškodili vlani takmer desatinu ukrajinských nemocníc

Washington/Kyjev 25. februára (TASR) - Pri vlaňajších vyše 250 útokoch Ruska na Ukrajine bola poškodená takmer desatina ukrajinských nemocníc, na niektoré útočili opakovane. Uvádza sa to v novej analýze vyšetrovateľov z USA, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Ukrajiny. V piatok o tom informovala americká televízia CNN, ktorá mala možnosť analýzu vidieť.



Štúdiu spoločne vypracovalo päť mimovládnych organizácií: Očitý svedok zverstiev (eyeWitness to Atrocities), Insecurity Insight, Iniciatíva médií za ľudské práva (MIHR), Lekári za ľudské práva (PHR) a Ukrajinské centrum zdravotnej starostlivosti (UHC). CNN dodala, že nemohla overiť podrobnosti o každom útoku.



Takmer 200 zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v čase vojny chránení medzinárodným právom, bolo zabitých, zranených, unesených alebo zatknutých, uviedli mimovládne organizácie v analýze.



Výskumníci zdokumentovali od februára do decembra 2022 až 707 útokov na zdravotné strediská - niektoré spôsobili škody na budovách a bola pri nich použitá výbušná munícia odpaľovaná zo zeme. Boli však medzi nimi útoky iného druhu, napríklad rabovanie, odopretie prístupu k zdravotnej starostlivosti alebo narušenie prístupu pacientov k liečbe.



"Tieto zistenia by mali byť budíčkom pre medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite konalo a potrestalo bezohľadné násilie na zdravotníkoch na Ukrajine a po celom svete," uviedol pre CNN Christian De Vos, spoluautor analýzy a riaditeľ výskumu v organizácii Lekári za ľudské práva (PHR) so sídlom v USA.



Rusko predtým vyhlasovalo, že mieri iba na ciele s vojenským významom.