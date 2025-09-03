Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruské útoky si na Ukrajine vyžiadali niekoľko zranených

Na snímke policajt hliadkuje pred budovou organizácie British Council po útoku ruskej armády v ukrajinskej metropole Kyjev vo štvrtok 28. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Pre ruský úder Poľsko nasadilo obranné lietadlá, uviedli v stredu ukrajinské a poľské úrady.

Autor TASR
Kyjev/Moskva 3. septembra (TASR) - Rusko v noci spustilo rozsiahly vzdušný útok na Ukrajinu, pri ktorom utrpeli zranenia najmenej štyria pracovníci železníc. Pre ruský úder Poľsko nasadilo obranné lietadlá, uviedli v stredu ukrajinské a poľské úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

K útokom došlo v čase, keď sa ruský prezident Vladimir Putin zúčastňoval na vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti ukončenia druhej svetovej vojny.

Vzdušný poplach znel po celej Ukrajine niekoľko hodín a výbuchy bolo počuť v deviatich z jej 24 oblastí - od Kyjeva po Ľvov až Volyň na západe, ozrejmili ukrajinskí predstavitelia a médiá. Západný sused Ukrajiny a člen NATO Poľsko aktivovalo lietadlá pre zaistenie svojej bezpečnosti, uviedlo velenie ozbrojených síl. „Ruská federácia opäť podniká útoky na ciele nachádzajúce sa na území Ukrajiny,“ napísalo operačné velenie v príspevku na X.

Štyroch železničných pracovníkov v centrálnej Kirovohradskej oblasti po nálete hospitalizovali, uviedli ukrajinské štátne železnice na platforme Telegram a pre škody na svojich zariadeniach upozornili na meškanie desiatok spojov. Päť ľudí utrpelo zranenia a 28 domov v oblasti bolo poškodených pri ruskom útoku na obec Znamjanka, uviedli ukrajinské záchranné služby na Telegrame.

V západoukrajinskom meste Chmelnickij po útoku došlo k „významným narušeniam dopravného poriadku“ v rámci verejnej dopravy, uviedli mestské úrady na Telegrame. Tamojší guvernér upozornil na požiare a poškodenie obytných budov. Rusko sa k útoku bezprostredne nevyjadrilo.

Podľa informácií, ktoré v stredu zverejnili Ruské železnice, v blízkosti železničnej stanice v ruskej Rostovskej oblasti sa zrútil dron, čo spôsobilo prerušenie dodávky elektriny a meškanie desiatok vlakov.
