Ruské útoky si na Ukrajine vyžiadali ďalšie civilné obete
Ruským dronovým útokom čelilo v noci na nedeľu aj okolie profrontového mesta Nikopol.
Autor TASR
Kyjev 1. februára (TASR) - Pri ruskom dronovom útoku v meste Dnipro v strednej časti Ukrajiny prišli v noci na nedeľu o život dvaja civilisti - muž a žena. S odvolaním sa na vedúceho regionálnej vojenskej správy Olexandra Ganžu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR. Ganža dodal, že útok spôsobil požiar, jeden dom zničil a dva ďalšie poškodil.
Ruským dronovým útokom čelilo v noci na nedeľu aj okolie profrontového mesta Nikopol, kde boli poškodené dva bytové a štyri rodinné domy, hospodárska budova, kaviareň a niekoľko obchodov.
Medzičasom ukrajinská armáda v najnovšej zvodke z nedele ráno informovala, že ukrajinská protivzdušná obrana počas noci zostrelila 76 z celkovo 90 vyslaných ruských útočných dronov. Svoje ciele na deviatich miestach zasiahlo 14 útočných bezpilotných lietadiel. Ruské dronové útoky na Ukrajine pokračovali aj po svitaní.
Ruská armáda sa k týmto útokom nevyjadrila. Ruské ministerstvo obrany však informovalo, že v noci na nedeľu bolo nad regiónmi na západe európskej časati Ruska zostrelených 21 ukrajinských dronov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko od piatka rána nepodniklo útoky na zariadenia energetickej infraštruktúry na Ukrajine. Z jeho slov vyplynulo, že Ukrajina sa recipročne tiež zdrží útokov na ropné rafinérie a iné objekty kritickej infraštruktúry v Rusku.
Kremeľ vysvetlil toto moratórium ako snahu vytvoriť priaznivé prostredie pre rozhovory v Abú Zabí, ktorých druhé kolo sa má začať 1. februára. Správy o tom, či sa stretnutie v nedeľu skutočne uskutoční, zatiaľ nie sú k dispozícii.
