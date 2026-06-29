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Ruské útoky si na Ukrajine vyžiadali ďalších najmenej 7 obetí
Šéf regionálnej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov spresnil, že pri útoku ruského dronu na mikrobus v Záporoží bolo zranených šesť osôb vrátane jedného dieťaťa.
Autor TASR
Kyjev 29. júna (TASR) - Pri raketovom útoku ruskej armády na mesto Dnipro na juhovýchode Ukrajiny prišli v pondelok o život piati civilisti. Dve obete na životoch hlásia aj z mesta Záporožie na juhu Ukrajiny, kde ruská armáda v pondelok zasiahla minibus s cestujúcimi. S odvolaním sa na miestne úrady o informovali agentúra AFP a britská stanica BBC.
Útok, ku ktorého došlo v pondelok rána v Dnipre, si okrem obetí na životoch vyžiadali aj 21 zranených, spresnil vedúci regionálnej správy Dnepropetrovskej oblasti Olexandr Hanža. Dodal, že stav piatich zranených mužov hodnotia lekári ako vážny. Podľa Hanžu bol pri útoku úplne zničený súkromný podnik.
Šéf regionálnej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov spresnil, že pri útoku ruského dronu na mikrobus v Záporoží bolo zranených šesť osôb vrátane jedného dieťaťa.
Ukrajinské regionálne úrady v pondelok ráno informovali, že za posledných 24 hodín boli v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny pri ruských útokoch zabití štyria ľudia a 28 bolo zranených. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny prišli o život dvaja ľudia a ďalších deväť ich bolo zranených pri ostreľovaní a útokoch dronmi. V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny bolo zranených päť ľudí. Útoky ruskej armády hlásili zo 45 miest a dedín v regióne. Úrady Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny informovali o dvoch zabitých a 26 zranených civilistoch, informovala britská stanica BBC.
Útok, ku ktorého došlo v pondelok rána v Dnipre, si okrem obetí na životoch vyžiadali aj 21 zranených, spresnil vedúci regionálnej správy Dnepropetrovskej oblasti Olexandr Hanža. Dodal, že stav piatich zranených mužov hodnotia lekári ako vážny. Podľa Hanžu bol pri útoku úplne zničený súkromný podnik.
Šéf regionálnej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov spresnil, že pri útoku ruského dronu na mikrobus v Záporoží bolo zranených šesť osôb vrátane jedného dieťaťa.
Ukrajinské regionálne úrady v pondelok ráno informovali, že za posledných 24 hodín boli v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny pri ruských útokoch zabití štyria ľudia a 28 bolo zranených. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny prišli o život dvaja ľudia a ďalších deväť ich bolo zranených pri ostreľovaní a útokoch dronmi. V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny bolo zranených päť ľudí. Útoky ruskej armády hlásili zo 45 miest a dedín v regióne. Úrady Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny informovali o dvoch zabitých a 26 zranených civilistoch, informovala britská stanica BBC.