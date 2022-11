Ruské útoky spôsobili kolosálne škody na energetickej sieti Ukrajiny

Kyjev 22. novembra (TASR) - Útok ruských síl na energetickú sieť Ukrajiny z minulého týždňa spôsobil "kolosálne" škody a neporušená nezostala ani jedna tepelná či vodná elektráreň. V utorok to vyhlásil Volodymyr Kudryckyj, šéf štátnej spoločnosti Ukrenergo, ktorá prevádzkuje elektrickú prenosovú sústavu. TASR informuje podľa webu americkej televízie CNN.



"Toto bol najväčší útok, najväčší v dejinách. Odpálených bolo vyše 100 ťažkých balistických striel. Ich cieľmi boli prevažne zariadenia ukrajinského energetického systému, trafostanice Ukrenerga a ukrajinské tepelné elektrárne vyrábajúce energiu pre ukrajinských spotrebiteľov," povedal Kudryckyj.



"Pre pochopenie rozsahu týchto útokov, s ktorými sa musíme vyrovnať, môžem uviesť, že pri raketových úderoch utrpela škody takmer všetka výroba energie veľkých elektrární. Takmer nie je rozvodňa spoločnosti Ukrenergo, ktorá by zostala neporušená. Prakticky každá trafostanica bola zasiahnutá aspoň raz a niektoré tri-, päť- alebo osemkrát," dodal Kudryckyj.



Ukrajinská energetická sieť je v súčasnosti "stabilizovaná" pre plánované odstávky. Masívne škody na elektrárňach po ruskom ostreľovaní spôsobili, že nie sú schopné naraz poskytovať dostatok elektriny pre celú krajinu. "Najproblematickejšou" oblasťou ostáva Cherson na juhu Ukrajiny, kde sa vojaci po stiahnutí Ruska sústreďujú na odmínovanie energetickej siete.



Ak masívne útoky nebudú pokračovať, situácia by sa mala stabilizovať pri štvorhodinových odstávkach denne, informoval šéf Ukrenerga.



"Vnímame to tak, že úlohou energetického sektoru je udržiavať funkčnosť systému tak, aby umožnil Ukrajincom zostať vo svojej vlasti a stráviť zimu tu. Je to náš každodenný boj - zaisťovať, aby energetický systém plnil potreby Ukrajincov," dodal Kudryckyj.



Chersonské úrady vyzvali obyvateľov, aby sa evakuovali do oblasti, kde je stabilnejšia dodávka elektriny, pretože Chersonská oblasť je stále bez elektriny, píše CNN.