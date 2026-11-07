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Ruské útoky spôsobili výpadky elektriny v ukrajinských oblastiach
Pri útokoch na Kyjev utrpelo zranenia šesť ľudí vrátane 14-ročného tínedžera, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Autor TASR
Kyjev 7. novembra (TASR) - Ruské jednotky v noci na sobotu zaútočili na energetickú infraštruktúru v Kyjevskej oblasti vrátane elektrických rozvodní, ktoré zabezpečujú prenos elektriny z jadrových elektrární Rivne a Chmeľnyckyj do Kyjeva a centrálnych oblastí Ukrajiny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov Rusko počas noci vypálilo na Ukrajinu 36 balistických rakiet a vyslalo 172 dronov, pričom všetky rakety smerovali na Kyjev a jeho okolie.
Pri útokoch na Kyjev utrpelo zranenia šesť ľudí vrátane 14-ročného tínedžera, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Zelenskyj uviedol, že v hlavnom meste je po útokoch zložitá situácia v zásobovaní elektrinou, vodou a teplom. Poškodený bol aj Severný most.
Ako informoval primátor Kyjeva Vitalij Kličko, doprava na Severnom moste je obmedzená v oboch smeroch.
„Poškodený je povrch vozovky, trolejové vedenie aj elektrické vedenie. Tlaková vlna poškodila na parkovisku pri moste päť nákladných vozidiel,“ uviedol Kličko.
Podľa RFE/RL boli okrem Kyjevskej oblasti poškodené elektrické rozvodne aj vo Vinnyckej, Žytomyrskej, Rivnenskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti. Opravárenské práce a odstraňovanie následkov útokov na energetickú infraštruktúru pokračovali počas celej noci.
Ruské ministerstvo obrany v sobotu potvrdilo útok na Severný most v Kyjeve. Tvrdí, že most slúži na „presun zbraní, vojenskej a špeciálnej techniky pre ukrajinské ozbrojené sily“.
Ruská armáda uviedla, že v Kyjevskej oblasti zaútočila na tepelnú elektráreň a elektrickú rozvodňu. V Žytomyrskej oblasti bola podľa nej terčom útoku rozvodňa s napätím 330 kV, ktorá „zabezpečuje prevádzku podnikov ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu“.
Agentúra AFP pripomenula, že ruské jednotky počas vojny útočia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny systematicky. V dôsledku týchto útokov dochádza v krajine v čase blížiacej sa zimy k pravidelným výpadkom dodávok elektriny a vody.
Zelenskyj už v piatok večer informoval, že podľa poznatkov ukrajinských spravodajských služieb Rusko pripravuje ďalšie útoky na energetickú infraštruktúru, mosty cez rieku Dneper a civilnú infraštruktúru krajiny.
Cez Dneper vedie v rámci Kyjeva celkovo deväť cestných, železničných a peších mostov. Severný a Južný most patria medzi hlavné dopravné spojenia medzi ľavým a pravým brehom mesta. Oba mosty sa už v minulosti stali terčom ruských útokov.
Pri útokoch na Kyjev utrpelo zranenia šesť ľudí vrátane 14-ročného tínedžera, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Zelenskyj uviedol, že v hlavnom meste je po útokoch zložitá situácia v zásobovaní elektrinou, vodou a teplom. Poškodený bol aj Severný most.
Ako informoval primátor Kyjeva Vitalij Kličko, doprava na Severnom moste je obmedzená v oboch smeroch.
„Poškodený je povrch vozovky, trolejové vedenie aj elektrické vedenie. Tlaková vlna poškodila na parkovisku pri moste päť nákladných vozidiel,“ uviedol Kličko.
Podľa RFE/RL boli okrem Kyjevskej oblasti poškodené elektrické rozvodne aj vo Vinnyckej, Žytomyrskej, Rivnenskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti. Opravárenské práce a odstraňovanie následkov útokov na energetickú infraštruktúru pokračovali počas celej noci.
Ruské ministerstvo obrany v sobotu potvrdilo útok na Severný most v Kyjeve. Tvrdí, že most slúži na „presun zbraní, vojenskej a špeciálnej techniky pre ukrajinské ozbrojené sily“.
Ruská armáda uviedla, že v Kyjevskej oblasti zaútočila na tepelnú elektráreň a elektrickú rozvodňu. V Žytomyrskej oblasti bola podľa nej terčom útoku rozvodňa s napätím 330 kV, ktorá „zabezpečuje prevádzku podnikov ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu“.
Agentúra AFP pripomenula, že ruské jednotky počas vojny útočia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny systematicky. V dôsledku týchto útokov dochádza v krajine v čase blížiacej sa zimy k pravidelným výpadkom dodávok elektriny a vody.
Zelenskyj už v piatok večer informoval, že podľa poznatkov ukrajinských spravodajských služieb Rusko pripravuje ďalšie útoky na energetickú infraštruktúru, mosty cez rieku Dneper a civilnú infraštruktúru krajiny.
Cez Dneper vedie v rámci Kyjeva celkovo deväť cestných, železničných a peších mostov. Severný a Južný most patria medzi hlavné dopravné spojenia medzi ľavým a pravým brehom mesta. Oba mosty sa už v minulosti stali terčom ruských útokov.