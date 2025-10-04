< sekcia Zahraničie
Ruské útoky spôsobili výpadky elektriny, Ukrajina zasiahla rafinériu
Kyjev zas zasiahol jednu z najväčších ropných rafinérií neďaleko ruského Petrohradu.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 4. októbra (TASR) - Niekoľko energetických zariadení v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny bolo v noci na sobotu poškodených pri ruských dronových a raketových útokoch. Bez elektriny ostalo približne 50.000 ľudí. Kyjev zas zasiahol jednu z najväčších ropných rafinérií neďaleko ruského Petrohradu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Miestny dodávateľ elektriny v Černihivskej oblasti momentálne odstraňuje škody po útokoch. Ukrajinské letectvo uviedlo, že Moskva na jeho územie vyslala 109 dronov a tri balistické rakety typu Iskander. Protivzdušná obrana údajne zneškodnila 73 bezpilotných lietadiel.
Naopak, Ukrajina v noci podnikla dronové útoky na ruské územie, pričom jeden z nich zasiahol jednu z najväčších ruských rafinérií pri meste Kiriši neďaleko Petrohradu. Požiar, ktorý vznikol v priemyselnej zóne, sa už podarilo uhasiť, potvrdil gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko na sociálnej sieti Telegram.
Podľa neho protivzdušná obrana zostrelila sedem dronov. Videá zachytávajúce nočné výbuchy v oblasti zverejnili aj používatelia sociálnych sietí. Išlo už o druhý útok na toto ropné zariadenie v priebehu niekoľkých týždňov, pripomína DPA. Podľa rôznych zdrojov závod ročne spracuje asi 20 miliónov ton ropy.
Útoky zaznamenali aj vo Voronežskej oblasti, kde podľa gubernátora Alexandra Guseva došlo k poškodeniu strechy a okien priemyselnej budovy. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zostrelilo na území celej krajiny 117 ukrajinských dronov.
Kyjev v posledných mesiacoch čoraz častejšie útočí na ruské ropné a energetické zariadenia, aby narušil zásobovanie palivom ruskej armády a oslabil zdroje financovania vojny, poznamenala DPA. Podľa odhadov sa mu už podarilo vyradiť približne štvrtinu ruských zariadení na spracovanie ropy.
