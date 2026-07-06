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Ruské útoky v Kyjeve zabili najmenej deväť ľudí a 46 ďalších zranili
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu vystríhal pred novým masívnym úderom Ruska pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare.
Autor TASR,aktualizované
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Kyjev 6. júla (TASR) - Nočné ruské útoky v Kyjeve si v pondelok vyžiadali najmenej deväť obetí a 46 zranených, uviedli nadránom miestne úrady. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Deväť úmrtí a 46 zranených bolo potvrdených ako výsledok ruského útoku (vrátane piatich zranených detí),“ napísal na Telegrame vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko. „Žiaľ, toto nie je konečný počet obetí. Záchranné operácie stále prebiehajú,“ dodal. Jedno ďalšie úmrtie bolo hlásené v okrese Buča severozápadne od Kyjeva.
Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko uviedol, že záchranári vyťahujú ľudí spod trosiek poničených budov. Vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko tvrdí, že dve telá našli v jednom zo štyroch zničených bytových domov v historickej štvrti Podilskyj.
„Z budovy v štvrti Podilskyj, kde došlo k čiastočnému zrúteniu, záchranári evakuovali 15 ľudí,“ napísal Kličko na Telegrame. Dvaja ľudia podľa neho zomreli v štvrti Darnyckyj po zásahu 25-poschodovej budovy úlomkami z dronu.
Rusko minulý týždeň pri jednom z dosiaľ najväčších útokov na Kyjev zabilo najmenej 30 ľudí. Cieľom vtedy bola okrem iných aj štvrť Darnyckyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu vystríhal pred novým masívnym úderom Ruska pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare.
„Deväť úmrtí a 46 zranených bolo potvrdených ako výsledok ruského útoku (vrátane piatich zranených detí),“ napísal na Telegrame vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko. „Žiaľ, toto nie je konečný počet obetí. Záchranné operácie stále prebiehajú,“ dodal. Jedno ďalšie úmrtie bolo hlásené v okrese Buča severozápadne od Kyjeva.
Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko uviedol, že záchranári vyťahujú ľudí spod trosiek poničených budov. Vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko tvrdí, že dve telá našli v jednom zo štyroch zničených bytových domov v historickej štvrti Podilskyj.
„Z budovy v štvrti Podilskyj, kde došlo k čiastočnému zrúteniu, záchranári evakuovali 15 ľudí,“ napísal Kličko na Telegrame. Dvaja ľudia podľa neho zomreli v štvrti Darnyckyj po zásahu 25-poschodovej budovy úlomkami z dronu.
Rusko minulý týždeň pri jednom z dosiaľ najväčších útokov na Kyjev zabilo najmenej 30 ľudí. Cieľom vtedy bola okrem iných aj štvrť Darnyckyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu vystríhal pred novým masívnym úderom Ruska pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare.