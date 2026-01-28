< sekcia Zahraničie
Ruské útoky v Kyjevskej oblasti majú najmenej dve obete
V dôsledku ruských útokov na energetickú štruktúru sa bez elektriny, kúrenia a vody ocitli v mrazivých teplotách tisíce Ukrajincov. Len v Kyjeve je bez elektriny naďalej asi 710.000 zákazníkov.
Autor TASR
Kyjev 28. januára (TASR) – Ruské útoky v Kyjevskej oblasti si v stredu vyžiadali životy dvoch ľudí a niekoľko zranených, informovala regionálna vojenská správa citovaná agentúrou AFP.
„V obci Bilohorodska zahynuli v dôsledku útoku muž a žena,“ spresnil vo svojom príspevku na sieti Telegram veliteľ kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnyk. Štyri ďalšie osoby utrpeli zranenia.
Úrady Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny medzičasom informovali, že počet obetí utorkového útoku ruskej armády na osobný vlak sa zvýšil na päť. Prokuratúra vo svojom vyhlásení spresnila, že identifikácia obetí bude možná až po testovaní DNA.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom videopríhovore z utorka večera uviedol, že civilisti vo vagónoch vlaku nie sú a nemôžu byť vojenským cieľom. Dodal, že v tomto vlaku, premávajúcom z mesta Čop cez Charkov do mesta Barvinkove, bolo viac ako 200 ľudí, a vo vagóne, ktorý zasiahol jeden z ruských dronov, sa nachádzalo 18 osôb. Najmenej traja sú stále nezvestní.
Ruské dronové útoky v rôznych regiónoch Ukrajiny si tak od utorka vyžiadali najmenej 12 obetí na životoch: v juhoukrajinskom meste Odesa v utorok zahynuli traja ľudia a zranených ich bolo 35; v Chersonskej oblasti ruský dron zasiahol rodinný dom, v ktorom prišla o život jedna žena. Za rovnakých okolností zahynula aj 58-ročná žena v Záporožskej oblasti.
V Ľvovskej oblasti ruský útok zasiahol infraštruktúru koncernu Naftohaz a spôsobil tam požiar. Manažment následne z bezpečnostných dôvodov a s ohľadom na ochranu životného prostredia nariadil technologickú prestávku vo výrobe. Od začiatku januára 2026 je to už 15. útok na objekty Naftohazu.
V dôsledku ruských útokov na energetickú štruktúru sa bez elektriny, kúrenia a vody ocitli v mrazivých teplotách tisíce Ukrajincov. Len v Kyjeve je bez elektriny naďalej asi 710.000 zákazníkov, uviedol vo svojom príspevku na sieti Telegram minister energetiky Denys Šmyhaľ.
