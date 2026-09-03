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Ruské útoky v Odese zranili 17 ľudí a poškodili výškovú obytnú budovu

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Medzi zranenými osobami sú tri deti, priblížil v príspevku Lysak.

Autor TASR
Kyjev 3. septembra (TASR) - Ruské letecké útoky v ukrajinskej Odese vo štvrtok zranili 17 ľudí a poškodili 21-podlažnú obytnú budovu, napísal na Telegrame vedúci vojenskej mestskej správy Serhij Lysak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Medzi zranenými osobami sú tri deti, priblížil v príspevku Lysak. Zverejnil tiež zábery obytnej budovy s vyrazenými oknami. Útoky pokračovali aj v Kyjeve, kde svedok agentúry Reuters v stredu večer hlásil explóziu.
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