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Ruské útoky v Odeskej oblasti si vyžiadali jednu obeť a zranených

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Na snímke ukrajinskí hasiči. Foto: TASR/AP

Rusko uviedlo, že cieľom útoku bol sklad munície.

Autor TASR
Kyjev 29. augusta (TASR) - Pri nočných ruských útokoch na Odeskú oblasť na juhu Ukrajiny zahynula najmenej jedna osoba a ďalšie tri utrpeli zranenia, uviedol v sobotu oblastný gubernátor Oleh Kiper. TASR o tom informuje podľa správy agentúra DPA.

Kiper na platforme Telegram uviedol, že po útokoch zhorelo päť nákladných áut s obilím a ďalšie tri boli poškodené. Dodal však, že sa podarilo uhasiť všetky požiare.

Predstavitelia mesta Izmajil, kde sa nachádza dunajský prístav, predtým varovali pred ruskými dronmi. Uviedli tiež, že došlo k poškodeniu dopravnej infraštruktúry.

V piatok večer zahynulo niekoľko ľudí neďaleko dediny Myla v okrese Buča, približne päť kilometrov západne od hlavného mesta Kyjeva, v dôsledku výbuchov, ktoré vyvolali požiar.

Zatiaľ nemáme dostatok informácií o počte obetí,“ napísal na Telegrame vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko.

Rusko uviedlo, že cieľom útoku bol sklad munície.

Hlavnú cestu spájajúcu Kyjev so západom museli na úseku niekoľkých kilometrov úplne uzavrieť, aby bolo možné uskutočniť hasičské a záchranné operácie.

Podľa úradov utrpeli v samotnom Kyjeve zranenia najmenej ďalšie dve osoby.
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