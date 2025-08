Ruské útoky v Záporožskej oblasti si vyžiadali najmenej dvoch mŕtvych

Kyjev 6. augusta (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších desať utrpelo zranenia pri ruských útokoch v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. V stredu to oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Fedorova ruské sily uskutočnili za uplynulých 24 hodín celkovo 567 útokov na 16 miest v oblasti, ktorá je od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 jednou z hlavných frontových línií konfliktu.



Najmenej deväť budov bolo poškodených v stredu ráno pri úderoch na jednu zo štvrtí mesta Záporožie, doplnil oblastný gubernátor na sociálnej sieti Telegram. „Záchranné zložky na mieste naďalej zasahujú,“ oznámil Fedorov.



Agentúra Reuters upozorňuje, že správy nebolo možné nezávisle overiť. Moskva sa k útokom bezprostredne nevyjadrila.



Obe strany popierajú, že by sa pri útokoch zameriavali na civilné ciele, no podľa odhadov už v konflikte zahynuli tisíce civilistov, pričom drvivá väčšina z nich boli Ukrajinci.



Americký prezident Donald Trump 14. júla v Bielom dome vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100 percent. Neskôr túto lehotu skrátil na desať dní, ktoré uplynú v piatok.



Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff v stredu pricestoval do Moskvy, kde má s dosiaľ neznámymi zástupcami ruského režimu rokovať o vojne na Ukrajine a lehote amerického prezidenta na uzavretie prímeria.