Ruské vedenie chce nepokojnosť občanov riešiť predvolebným balíčkom

Moskva 8. februára (TASR) - Ruské vládne úrady zvažujú nový balíček sociálnych výdavkov v hodnote 500 až 580 miliárd rubľov (5,592 miliardy eur) na riešenie nespokojnosti občanov s poklesom ich životnej úrovne. Sociálny balíček je načasovaný k jesenným parlamentným voľbám. S odvolaním sa na dva zdroje blízke ruskej vláde o tom v pondelok informovala agentúra Reuters.



Jeden zo zdrojov uviedol, že balíček pravdepodobne predstaví prezident Vladimir Putin vo svojom marcovom výročnom prejave k poslancom federálneho zhromaždenia.



Hovorca premiéra Michaila Mišustina uviedol, že o danom návrhu nie je informovaný. Kremeľ akýkoľvek komentár odmietol.



Rusko nedávno zažilo sériu masových protestov a zhromaždení, ktorých spúšťačom bolo zatknutie a vzatie do väzby opozičného politika a kremeľského kritika Alexeja Navaľného. Zadržaný bol 17. januára, priamo na moskovskom letisku, kam pricestoval z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave bojovou látkou novičok. Vystavený jej bol počas svojej pracovnej cesty na Sibíri v auguste roku 2020.



Niektorí z účastníkov týchto akcií na podporu Navaľného však tiež uviedli, že vyšli do ulíc, aby si vybili svoju frustráciu z poklesu životnej úrovne a rozdielmi medzi malým počtom bohatých ľudí v Rusku a zvyškom obyvateľstva.



Dva vládne zdroje, ktoré pre Reuters hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, uviedli, že sociálny balíček by mal dať ľuďom pocítiť, že vláda si je vedomá ich obáv o finančnú situáciu a že robí niečo pre to, aby im pomohla.



Podobné podporné programy sa v minulosti v Rusku zameriavali na rodiny s nízkymi príjmami s malými deťmi, ktorým úrady ponúkali príspevky pre prvorodičky či vyššie prídavky pre viacdetné rodiny.



Aj samotný Putin opakovane sľuboval zvýšenie životnej úrovne, ale pandémia vírusového ochorenia COVID-19 spojená s nízkymi cenami ropy viedla v druhom štvrťroku 2020 k medziročnému poklesu príjmov o 8,4 percenta, čo je najhlbší štvrťročný pokles od roku 1999. Reálne príjmy Rusov sa v roku 2020 znížili o 3,5 percenta.



Ratingová agentúra Fitch vo svojej prognóze zverejnenej 6. februára naznačila, že protesty v Rusku by mohli viesť k zvýšeniu rozpočtových výdavkov. Podľa analytikov hrozí, že ak štát nebude intervenovať v podobe sociálneho balíčka, mohli by spoločenské nepokoje pokračovať a z dlhodobého hľadiska prispieť k narušeniu autority vlády.