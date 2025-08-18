< sekcia Zahraničie
Ruské veľvyslanectvo: Moskva nezasahuje do záležitostí iných štátov
K vete „Rusko nezasahuje do vnútorných záležitostí iných štátov“ predseda TISZY ironicky podotkol, že zrejme vedenie vojny proti inej krajine trvajúcej už tri a pol roka „nepredstavuje intervenciu“.
Autor TASR
Budapešť 18. augusta (TASR) - Rusko nezasahuje do vnútorných záležitostí iných štátov a vyzýva aj iné krajiny, aby postupovali rovnako. Uvádza sa to v pondelňajšej reakcii veľvyslanca Ruska v Maďarsku Jevgenija Stanislavova na nedeľňajší list predsedu maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) Pétera Magyara s protestom proti „neprijateľnému zasahovaniu do domácich politických procesov v Maďarsku“. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vo vyhlásení zverejnenom na Facebooku v mene veľvyslanca ruská ambasáda Magyarovi napísala, že správa ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) o zasahovaní Bruselu a Kyjeva do vnútorných procesov v Maďarsku hovorí sama za seba a nevyžaduje si žiadne ďalšie vysvetlenie. „Myslím si, že jej obsah je úplne jasný a zrozumiteľný pre každého,“ napísal Stanislavov a potom zopakoval vyhlásenie SVR, že Európska komisia zvažuje scenáre zmeny režimu v Budapešti a že kyjevské úrady „sa aktívne zapojili do kampane zameranej na povalenie maďarskej vlády“.
Veľvyslanec poznamenal, že predpokladá, že predseda TISZY podobné listy adresoval aj vedeniu EK a úradom v Kyjeve. Dodal, že dotknutú správu SVR nedementovali z Bruselu ani z Kyjeva a podčiarkol, že Rusko nezasahuje do vnútorných záležitostí iných štátov a vyzýva každú krajinu, aby konala rovnako.
Magyar zareagoval takisto na Facebooku poznámkou, že veľvyslancov list „nijak zvlášť nestojí za komentár“. K vete „Rusko nezasahuje do vnútorných záležitostí iných štátov“ však predseda TISZY ironicky podotkol, že zrejme vedenie vojny proti inej krajine trvajúcej už tri a pol roka „nepredstavuje intervenciu“.
Agentúra MTI v stredu informovala, že SVR sa domnieva, že EK chce dosiahnuť zmenu moci v Maďarsku. Podľa SVR pokusy Maďarska o ovplyvnenie kolektívneho rozhodovania, predovšetkým v prípadoch Ruska a Ukrajiny, vyvolali v Bruseli hnev. Poslednou kvapkou bolo rozhodnutie Maďarska zablokovať nový návrh rozpočtu EÚ, citovala MTI z vyhlásenia SVR.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)