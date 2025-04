Moskva 8. apríl (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že jeho jednotky prevzali kontrolu nad dedinou Guevo v západoruskej Kurskej oblasti pri ukrajinských hraniciach. Ide o jednu z posledných ruských dedín, ktoré doteraz doteraz ovládala Ukrajina. Nachádza sa južne od ruského mesta Sudža, ktoré Moskva oslobodila minulý mesiac a od útoku Kyjeva v auguste 2024 už získala späť väčšinu pohraničnej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a Reuters.



Ukrajina zaútočila na ruské územie dva a pol roka po začiatku invázie Moskvy z februára 2024. Obsadili desiatky osád a stovky štvorcových kilometrov územia. Odvtedy boli zatlačené späť a ovládajú iba malý pás pohraničného územia.



Celkovo má Kyjev podľa ukrajinského vojenského blogu DeepState pod kontrolou približne 58 štvorcových kilometrov územia v ruskej Kurskej oblasti. Minulý rok to bolo ešte asi 1400 štvorcových kilometrov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok po prvýkrát uviedol, že kyjevské sily operujú aj v ruskej Belgorodskej oblasti, ktorá susedí s Kurskou oblasťou. Kremeľ sa v utorok k tomuto tvrdeniu odmietol vyjadriť.



Moskva presunula stovky civilistov uväznených v Kurskej oblasti do vnútrozemia a ruské vojská psa pokúšajú prebrať kontrolu kontrolu nad ďalšími dedinami.



Ruský prezident Vladimir Putin vyzval ukrajinských vojakov v tejto oblasti, aby sa vzdali. Ak to neurobia a Rusko ich zajme, bude ich stíhať ako teroristov.