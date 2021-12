Ruské vojenské lietadlá evakuovali z Afganistanu 200 ľudí

Moskva 18. decembra (TASR) - Ruské vojenské transportné lietadlá doručili v sobotu zásielku humanitárnych zásob do Afganistanu a evakuovali z tejto krajiny 200 Rusov, afganských študentov a ďalších ľudí. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany.



Ministerstvo uviedlo, že tri lietadlá typu Il-76 mali pred príletom do Moskvy medzipristátia v Tadžikistane a Kirgizsku. Prepravovali občanov Ruska a Kirgizska, ktorí chceli opustiť Afganistan, a afganských študentov, ktorí sa zapísali na ruské univerzity.



Sobotňajšia misia je poslednou zo série takýchto ruských letov od augusta. Ruské stroje odvtedy doručili do Afganistanu množstvo humanitárneho nákladu a evakuovali 770 občanov Ruska a ďalších bývalých sovietskych krajín.



Na rozdiel od mnohých iných krajín Rusko neevakuovalo svoje veľvyslanectvo v afganskej metropole Kábul a jeho veľvyslanec udržiava pravidelné kontakty s vládnym hnutím Taliban, odkedy v auguste ovládlo hlavné mesto.



Podľa AP Rusko dlhé roky pracovalo na nadviazaní kontaktov s Talibanom, aj keď ho v roku 2003 označilo za teroristickú organizáciu a dosiaľ ho nevyradilo zo zoznamu. V októbri Moskva hostila rozhovory o Afganistane, na ktorých sa zúčastnili poprední predstavitelia Talibanu aj susedných krajín, čo zdôraznilo vplyv Moskvy v Strednej Ázii.