Ruské vojenské lietadlá útočili na pozície IS v Sýrskej púšti

Moskva 25. februára (TASR) - Ruské vojenské lietadlá uskutočnili desiatky vzdušných útokov na pozície džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrskej púšti. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC s odvolaním sa na aktivistov.



Lietadlá podporujú operáciu sýrskych provládnych síl, ktorá sa zameriava na zabezpečenie cestnej komunikácie medzi provinciami Homs a Dajr az-Zaur. Militanti IS nedávno v danej oblasti vykonali niekoľko smrtiacich útokov a rýchlych prepadov. Pri poslednom z nich v stredu údajne zahynulo deväť vojakov a členov domobrany.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, ktoré prostredníctvom siete zdrojov monitoruje vojnový konflikt v Sýrii, vyhlásilo, že v utorok zahynuli pri výbuchu pozemnej míny, nastraženej džihádistami, ďalší traja vojaci. Incident sa stal v púštnej oblasti provincie Dajr az-Zaur.



Pri náletoch ruských lietadiel prišlo v utorok o život najmenej desať militantov IS v uvedenej provincii, ako aj v provincii Hamá, zatiaľ čo zo stredajších útokov, ktoré sa uskutočnili v "trojuholníku Aleppo-Rakka-Hamá", neboli bezprostredne hlásené žiadne úmrtia.



Opozičná televízna stanica Syria TV oznámila, že ruské bojové stíhačky útočili na pozície IS v oblasti Bádija (t. j. na Sýrskej púšti) v rámci ofenzívy sýrskych vojakov a domobrany. Štátne médiá sa však o tejto operácii nezmienili.



Islamský štát kedysi ovládal 88.000 štvorcových kilometrov územia rozprestierajúceho sa od západnej Sýrie po východný Irak, pričom na tomto území zaviedol brutálny režim, pod ktorý spadalo takmer osem miliónov ľudí.



Napriek územným prehrám IS v Iraku v roku 2017 a v Sýrii v roku 2019 experti odhadujú, že v danej oblasti je stále aktívnych viac než 10.000 militantov. Organizovaní sú v malých bunkách, ukrývajú sa v púštnych alebo vidieckych oblastiach a sú schopní prekračovať nestrážené úseky hraníc.



Šéf oddelenia OSN pre boj proti terorizmu Vladimir Voronkov minulý týždeň upozornil, že "tieto značné zvyšky (teroristov) môžu predstavovať veľkú, dlhodobú a globálnu hrozbu".