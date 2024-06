Ruské vojenské lietadlo nakrátko narušilo vzdušný priestor Švédska

Štokholm 15. júna (TASR) - Ruské vojenské lietadlo v piatok nakrátko narušilo vzdušný priestor Švédska a boli k nemu vyslané švédske stíhačky. K incidentu prišlo východne od švédskeho ostrova Gotland, ktorý leží v Baltskom mori, oznámili v sobotu švédske ozbrojené sily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Švédsko vyslalo k ruskému lietadlu Suchoj Su-24 dve stíhačky Gripen, ktoré k lietadlu vyslali varovanie. Ruský stroj na neho však nedopovedal, uviedli švédske ozbrojené sily vo vyhlásení. Podľa švédskej armády však narušil Suchoj vzdušný priestor Švédska len nakrátko.



"Toto konanie Ruska je neakceptovateľné a ukazuje nedostatok rešpektu voči našej teritoriálnej integrite," uviedol veliteľ švédskych vzdušných síl Jonas Wikman. "Sledovali sme celú sieť udalostí a boli sme na mieste, aby sme zasiahli," dodal v súvislosti s incidentom.



Podľa švédskej armády prišlo k podobnému narušeniu švédskeho vzdušného priestoru ruskými lietadlami naposledy v roku 2022. Dve ruské lietadla Suchoj Su-27 a dva Suchoje Su-24 vtedy rovnako vnikli do vzdušného priestoru Švédska pri ostrove Gotland, ktorý je od ruskej enklávy Kaliningrad vzdialený len necelých 350 kilometrov.



Švédsko vstúpilo začiatkom marca do Severoatlantickej aliancie. Rovnako ako susedné Fínsko sa rozhodlo odkloniť od svojej dlhoročnej politiky vojenskej neangažovanosti a požiadať o vstup do NATO v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu z februára 2022.



K piatkovému incidentu pritom prišlo v čase, keď sa Švédsko spolu s ďalšími krajinami NATO zúčastňuje na námorných cvičeniach v Baltskom mori.



Fínsko pritom v piatok v osobitnom vyhlásení uviedlo, že má podozrenie, že jeho vzdušný priestor narušili 10. júna štyri ruské vojenské lietadlá.