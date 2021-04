Ruské vojská sa môžu k hraniciam s Ukrajinou kedykoľvek vrátiť

Kyjev 27. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v utorok ozbrojené sily, aby napriek odsunu ruských vojsk z ukrajinských hraníc zostali v pohotovosti. Podľa Zelenského sa totiž môžu "kedykoľvek vrátiť". Informovala o tom agentúra AFP.



"Skutočnosť, že sa (ruské) jednotky sťahujú, neznamená, že by ukrajinská armáda nemala byť pripravená na možnosť, že sa môžu kedykoľvek vrátiť k našim hraniciam," povedal Zelenskyj v utorok počas návštevy ukrajinských pozícií neďaleko Krymu.



Hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby tento týždeň uviedol, že Washington zaznamenal odsun niektorých ruských jednotiek od hraníc s Ukrajinou, no zároveň poznamenal, že je "príliš skoro hovoriť, či Rusko sťahuje všetky svoje sily".



Ruská armáda uskutočnila minulý štvrtok rozsiahle manévre na Krymskom polostrove, na ktorých sa zúčastnili desiatky lodí, stovky bojových lietadiel a tisíce vojakov. Toto vojenské cvičenie bolo považované za najväčšie od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov.



Následne, ešte vo štvrtok, ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil odsun ruských vojakov z manévrov konajúcich sa neďaleko hraníc Ukrajiny. Ich odsun sa začal minulý piatok. Kyjev a NATO tento krok privítali.



Hromadenie ruských jednotiek pri hraniciach s Ukrajinou vyvolalo obavy z opätovného vzplanutia napätia v regióne. Nedávny nárast ozbrojených incidentov pozdĺž línie prímeria v Donbase je de facto porušením dohody o prímerí, ktorá bola uzavretá vlani v júli a priniesla do Donbasu relatívny pokoj.



Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a časti východoukrajinského Donbasu ovládli proruskí separatisti. Kyjev a západné štáty obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory donbaským separatistom, čo Rusko popiera.