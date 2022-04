Ruské vojská sa už úplne stiahli zo severu Ukrajiny, tvrdí Británia

Kyjev/Londýn 8. apríla - Ruské sily sa už úplne stiahli zo severu Ukrajiny späť do Bieloruska a Ruska. Uviedla to v piatok britská vojenská spravodajská služba vo svojej pravidelnej aktualizácii o situácii na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Niektoré zo stiahnutých ruských jednotiek budú podľa britského ministerstva obrany presunuté na východ Ukrajiny, kde budú viesť boje v Donbase. Pred presunom na východ však bude jednotky potrebné doplniť. Takže akýkoľvek rozsiahly presun zo severu potrvá najmenej týždeň, dodáva britské ministerstvo.



Napokon konštatuje, že pokračuje ostreľovanie miest na východe a juhu Ukrajiny ruskou armádou, pričom ruským jednotkám sa podarilo postúpiť viac na juhu od mesta Izium, ktoré je stále pod ich kontrolou.



Reuters uvádza, že tieto informácie nemohol nezávisle overiť.



O odchode vojsk zo Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny informoval aj tamojší gubernátor Dmytro Žyvyckyj. Ten obyvateľov Sumskej oblasti upozornil, že môžu stále počuť výbuchy aj po tom, ako sa odtiaľ úplne stiahli ruské vojská, píše denník The Guardian.



"Ak budete počuť výbuch, tak sú to záchranné zložky... Tie zneškodňujú muníciu, ktorú na našom území zanechala ruská armáda. Je tu veľa zamínovaných a nepreskúmaných oblastí. Nejazdite na okraji ciest a po poľných cestách. Nepristupujete k zničenej technike," upozornil Žyvyckyj obyvateľov Sumskej oblasti.



Sumská oblasť sa nachádza pri ruských hraniciach a mesto Sumy bolo medzi prvými, ktoré bolo na začiatku ruskej vojenskej invázie napadnuté.