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Ruské železnice vytvorili skupinu na riešenie nedostatku paliva
Rastúce obavy sa týkajú najmä leteckého paliva. Začiatkom tohto mesiaca vláda zakázala jeho vývoz až do konca novembra.
Autor TASR
Moskva 17. júna (TASR) - Ruské štátne železnice v stredu oznámili vytvorenie špecializovanej pracovnej skupiny pre zabezpečenie prepravy paliva po celej krajine, keďže čoraz viac regiónov pre nedostatok pohonných hmôt zavádza prídelové opatrenia. Spôsobila ho nedávna koordinovaná séria ukrajinských útokov proti ropným rafinériám a zásobovacím trasám, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
Železnice vo vyhlásení uviedli, že nová pracovná skupina sa bude orientovať v nestabilnom „operačnom prostredí“, čo je úradnícky eufemizmus pre následky útokov Kyjeva. Ruské ministerstvo energetiky minulý týždeň prvýkrát uznalo, že za „ťažkosti“ na domácom trhu s palivami môžu ukrajinské útoky.
Rastúce obavy sa týkajú najmä leteckého paliva. Začiatkom tohto mesiaca vláda zakázala jeho vývoz až do konca novembra.
Ruské železnice uviedli, že „prijímajú maximálne objemy nákladu v rámci limitov svojej infraštruktúry“ a vyzvali ostatné spoločnosti v dodávateľskom reťazci ropy a palív, aby dodržiavali harmonogramy vykládky. Akékoľvek oneskorenia pri vyprázdňovaní cisternových vagónov by paralyzovali úzke trasy a zabrzdili návrat cisterien do rafinérií.
V posledných týždňoch sa na čerpacích staniciach v desiatkach ruských regiónov zaviedli limity na čerpanie pohonných hmôt a vytvárajú sa tiež pred nimi dlhé rady áut.
Závažnosť prideľovania sa líši v závislosti od regiónu. Ich snahou je podľa všetkého zabrániť panickým nákupom a hromadeniu zásob, a nie aby riešili akútnu okamžitú krízu. Priemerná cena benzínu v Rusku od začiatku roka vzrástla o 5,6 percenta.
Najhoršia je situácia na anektovanom Kryme, ktorý je úplne závislý od paliva prepravovaného z pevninského Ruska. Zdroje z odvetvia ropného priemyslu v stredu pre agentúru Reuters uviedli, že Rusko bude tento mesiac kvôli nedostatku dovážať palivo z Ázie po mori.
Železnice vo vyhlásení uviedli, že nová pracovná skupina sa bude orientovať v nestabilnom „operačnom prostredí“, čo je úradnícky eufemizmus pre následky útokov Kyjeva. Ruské ministerstvo energetiky minulý týždeň prvýkrát uznalo, že za „ťažkosti“ na domácom trhu s palivami môžu ukrajinské útoky.
Rastúce obavy sa týkajú najmä leteckého paliva. Začiatkom tohto mesiaca vláda zakázala jeho vývoz až do konca novembra.
Ruské železnice uviedli, že „prijímajú maximálne objemy nákladu v rámci limitov svojej infraštruktúry“ a vyzvali ostatné spoločnosti v dodávateľskom reťazci ropy a palív, aby dodržiavali harmonogramy vykládky. Akékoľvek oneskorenia pri vyprázdňovaní cisternových vagónov by paralyzovali úzke trasy a zabrzdili návrat cisterien do rafinérií.
V posledných týždňoch sa na čerpacích staniciach v desiatkach ruských regiónov zaviedli limity na čerpanie pohonných hmôt a vytvárajú sa tiež pred nimi dlhé rady áut.
Závažnosť prideľovania sa líši v závislosti od regiónu. Ich snahou je podľa všetkého zabrániť panickým nákupom a hromadeniu zásob, a nie aby riešili akútnu okamžitú krízu. Priemerná cena benzínu v Rusku od začiatku roka vzrástla o 5,6 percenta.
Najhoršia je situácia na anektovanom Kryme, ktorý je úplne závislý od paliva prepravovaného z pevninského Ruska. Zdroje z odvetvia ropného priemyslu v stredu pre agentúru Reuters uviedli, že Rusko bude tento mesiac kvôli nedostatku dovážať palivo z Ázie po mori.