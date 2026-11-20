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Pavlov: Ženy mladšie ako 30 rokov, by mali mať sedem detí
Ruská vláda v roku 2018 schválila projekt Demografia, na ktorý mala vyčleniť približne 3,1 bilióna rubľov.
Autor TASR
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Moskva 20. novembra (TASR) - Na stretnutí v univerzitnom kampuse v Ufe vyzval rektor Baškirskej štátnej lekárskej univerzity Valentin Pavlov ženy mladšie ako 30 rokov, aby mali sedem detí. Podľa jeho odhadu Rusko potrebuje 700 miliónov obyvateľov, aby sa stalo „ekonomicky, sociálne a politicky najväčšou“ krajinou. V Ruskej federácii v súčasnosti žije asi päťkrát menej obyvateľov, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
„Inak to pre nás všetkých v starobe nebude veľmi pohodlné,“ citoval Pavlova v súvislosti s počtom detí telekanál UTV. Pavlov sa odvolával na „štúdie, ktoré boli vykonané už dávno“, ale presnejšie ich nešpecifikoval ani nespomenul autorov. O 700 miliónoch obyvateľov ako ideálnej populácii Ruska predtým hovorili aj zástupca vedúceho prezidentskej administratívy Magomedsalam Magomedov a provládny aktivista Jurij Krupnov.
Súčasné Rusko zažíva demografickú krízu s minimálnym výhľadom na zmenu. Za 11 rokov od anexie ukrajinského Krymu klesla miera pôrodnosti z 1,78 na 1,36 dieťaťa na ženu a počet pôrodov sa znížil z 1,94 na 1,22 milióna ročne. Od roku 2020 tiež počet pôrodníc klesol o 18 percent (z 1334 na 1090) a v školskom roku 2025/26 bolo v ruských materských školách 6,09 milióna detí (najmenej od roku 2015).
Ruský prezident Vladimir Putin v dekréte zo 7. mája 2018 stanovil do roku 2024 cieľ dosiahnuť udržateľný prirodzený rast počtu obyvateľov, zvýšiť priemernú očakávanú dĺžku života na 78 rokov, zvýšiť úhrnnú plodnosť na 1,7 dieťaťa na jednu ženu a znížiť úmrtnosť v produktívnom veku.
Ruská vláda v roku 2018 schválila projekt Demografia, na ktorý mala vyčleniť približne 3,1 bilióna rubľov. Štát začal vyplácať nízkopríjmovým rodinám mesačný príspevok na prvé dieťa do veku 18 mesiacov. Pokračoval program jednorazovej finančnej podpory pri narodení druhého a ďalšieho dieťaťa. Rodinám, ktorým sa narodilo druhé alebo tretie dieťa, štát dotoval úrokovú sadzbu hypotéky nad úroveň šiestich percent.
Vláda tiež plánovala rozšíriť kapacity zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, aby rodičia mohli ľahšie skĺbiť zamestnanie a rodičovstvo.
Rusko napriek tomu v rokoch 2018 až 2024 dosiahlo prirodzený úbytok približne štyri milióny obyvateľov.
„Inak to pre nás všetkých v starobe nebude veľmi pohodlné,“ citoval Pavlova v súvislosti s počtom detí telekanál UTV. Pavlov sa odvolával na „štúdie, ktoré boli vykonané už dávno“, ale presnejšie ich nešpecifikoval ani nespomenul autorov. O 700 miliónoch obyvateľov ako ideálnej populácii Ruska predtým hovorili aj zástupca vedúceho prezidentskej administratívy Magomedsalam Magomedov a provládny aktivista Jurij Krupnov.
Súčasné Rusko zažíva demografickú krízu s minimálnym výhľadom na zmenu. Za 11 rokov od anexie ukrajinského Krymu klesla miera pôrodnosti z 1,78 na 1,36 dieťaťa na ženu a počet pôrodov sa znížil z 1,94 na 1,22 milióna ročne. Od roku 2020 tiež počet pôrodníc klesol o 18 percent (z 1334 na 1090) a v školskom roku 2025/26 bolo v ruských materských školách 6,09 milióna detí (najmenej od roku 2015).
Ruský prezident Vladimir Putin v dekréte zo 7. mája 2018 stanovil do roku 2024 cieľ dosiahnuť udržateľný prirodzený rast počtu obyvateľov, zvýšiť priemernú očakávanú dĺžku života na 78 rokov, zvýšiť úhrnnú plodnosť na 1,7 dieťaťa na jednu ženu a znížiť úmrtnosť v produktívnom veku.
Ruská vláda v roku 2018 schválila projekt Demografia, na ktorý mala vyčleniť približne 3,1 bilióna rubľov. Štát začal vyplácať nízkopríjmovým rodinám mesačný príspevok na prvé dieťa do veku 18 mesiacov. Pokračoval program jednorazovej finančnej podpory pri narodení druhého a ďalšieho dieťaťa. Rodinám, ktorým sa narodilo druhé alebo tretie dieťa, štát dotoval úrokovú sadzbu hypotéky nad úroveň šiestich percent.
Vláda tiež plánovala rozšíriť kapacity zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, aby rodičia mohli ľahšie skĺbiť zamestnanie a rodičovstvo.
Rusko napriek tomu v rokoch 2018 až 2024 dosiahlo prirodzený úbytok približne štyri milióny obyvateľov.