Ruský aktivista dostal osem rokov za šírenie dezinformácií o armáde

Moskva 24. augusta (TASR) — Ruského opozičného blogera a aktivistu Maxima Kaca odsúdili vo štvrtok v neprítomnosti na osem rokov väzenia za šírenie údajných "dezinformácií" o ruskej armáde. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Maxim Kac po vlaňajšej ruskej invázii na Ukrajinu odišiel do exilu. Na svojom youtubovom kanáli však naďalej kriticky informuje o tomto konflikte a jeho príspevky aktuálne odoberá viac než 1,5 milióna užívateľov.



Aktivista figuruje na ruskom zozname hľadaných osôb aj v registri tzv. zahraničných agentov, a to so zdôvodnením, že jeho "protiruské" aktivity údajne financuje Ukrajina.



Proces s Kacom prebehol v neprítomnosti pred moskovským súdom. Napokon ho uznali za vinného z toho, že pod zámienkou poskytovania dôveryhodného spravodajstva verejne šíril "dezinformácie" o ruskej armáde, za čo mu hrozilo až desať rokov väzenia.



Obžaloba sa podľa správ ruských štátnych médií konkrétne týkala videa z apríla 2022, v ktorom vraj Kac obvinil ruskú armádu z útokov a zločinoch voči civilistom na Ukrajine.



Rusko po vlaňajšej totálnej invázii na Ukrajinu spustilo bezprecedentné represie voči kritikom vlády. Na väzenské tresty alebo pokuty boli odsúdené už desiatky ľudí, ktorí sa kriticky vyjadrili k ruskej agresii na Ukrajine.