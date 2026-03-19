< sekcia Zahraničie
Ruského blogera po kritike Putina hospitalizovali na psychiatrii
Novinár Alexandr Pľuščev, ktorý s Remeslom robil rozhovor 18. marca, uviedol, že prípadná hospitalizácia by mohla byť pre ruské úrady „efektívnym spôsobom riešenia (vzniknutej) krízy“.
Autor TASR
Moskva 19. marca (TASR) - Ruského provládneho blogera Iľju Remesla, ktorý začiatkom týždňa ostro kritizoval prezidenta Vladimira Putina, hospitalizovali v psychiatrickej nemocnici v Petrohrade, informovala vo štvrtok stanica Deutsche Welle.
Remeslo je bývalý člen Verejnej komory Ruska a právnik, ktorý dlhodobo podporoval vedenie krajiny a kritizoval opozíciu. V minulosti sa podieľal aj na udaniach proti nebohému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému a jeho spolupracovníkom.
Začiatkom tohto týždňa - 17. a 18. marca - však Remeslo na sociálnych sieťach nečakane zverejnil sériu príspevkov, v ktorých ostro kritizoval Kremeľ. Vojnu na Ukrajine označil za „slepú uličku“ a vyzval na súdne stíhanie Putina ako „nelegitímneho prezidenta“. Jeho vyjadrenia vyvolali výraznú odozvu v proruských kruhoch a medzi provojnovými tzv. Z blogermi.
Niektorí ich predstavitelia tieto výroky ostro odsúdili, pričom zazneli aj špekulácie, že Remeslov účet napadli hekeri. Ten to však poprel.
Novinár Alexandr Pľuščev, ktorý s Remeslom robil rozhovor 18. marca, uviedol, že prípadná hospitalizácia by mohla byť pre ruské úrady „efektívnym spôsobom riešenia (vzniknutej) krízy“. Zároveň však dodal, že bloger pri rozhovore s ním pôsobil príčetne a nerozprával nezmysly.
Za éry Sovietskeho zväzu dochádzalo k systematickej praxi „zneužívania psychiatrie na politické účely“, keď boli disidenti - kritici režimu, aktivisti, veriaci či ľudia snažiaci sa emigrovať - často označení za psychicky chorých a násilne umiestňovaní do psychiatrických liečební. Sovietsky režim vychádzal z predstavy, že odpor voči „socialistickému systému“ je sám osebe znakom duševnej poruchy. V týchto tzv. špeciálnych nemocniciach boli podmienky podobné väzniciam a pacienti sa museli podrobiť nútenej liečbe vrátane užívania silných liekov.
