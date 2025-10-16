< sekcia Zahraničie
Ruského blogera v Lotyšsku odsúdili na trest väzenia, vyhostia ho
Autor TASR
Riga 16. októbra (TASR) - Súd v Lotyšsku odsúdil vo štvrtok ruského blogera na rok odňatia slobody za verejné glorifikovanie vojnových zločinov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Po odpykaní trestu bude muž z Lotyšska vyhostený. S odvolaním sa na lotyšský denník Latvijas Avize o tom informovala agentúra DPA.
Podľa obžaloby odsúdený muž na videoplatforme TikTok zverejnil štyri videá v ruštine, v ktorých glorifikoval a ospravedlňoval potenciálne vojnové zločiny ruskej armády na Ukrajine. Obžalovaný počas pojednávania na súde v prístavnom meste Ventspils poprel všetky obvinenia.
Vzťahy medzi Lotyšskom a Ruskom sú od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 napäté a ešte viac sa vyostrili po anexii ukrajinského polostrova Krym Ruskom v roku 2014 a po rozpútaní vojny na Ukrajine v roku 2022. Lotyšsko podporuje sankcie EÚ proti Rusku a poskytuje Ukrajine vojenskú podporu. Lotyšsko vníma Rusko ako potenciálne bezpečnostné riziko a snaží sa preto posilniť svoju obranyschopnosť proti možnej ruskej agresii.
Predmetom napätia medzi oboma štátmi sú okrem toho aj jazykové a občianske práva ruskej menšiny, ktorá predstavuje asi 25 percent obyvateľstva Lotyšska. Najviac ich žije v Rige a v mestách pri ruskej hranici.
