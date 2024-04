Ruského disidenta Orlova previezli do väzenského tábora v Samare

Moskva 15. apríla (TASR) - Známeho ruského disidenta Olega Orlova, ktorý bol nedávno odsúdený na 2,5 roka väzenia za údajnú diskreditáciu ruskej armády, previezli v noci na 12. apríla do väzenského tábora v meste Samara. V pondelok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), uvádza TASR.



Ľudskoprávne centrum Memorial, v ktorom 71-ročný Orlov pôsobil ako spolupredseda, doplnilo, že o jeho prevoze nebol informovaný ani jeho právnik či manželka. Nevedel o ňom vopred ani samotný Orlov, ktorý údajne nemal čas zbaliť si veci a pripraviť sa na prevoz.



Momentálne je Orlov vo vyšetrovacej väznici č. 1 v Samare na juhovýchode európskej časti Ruska, pričom stále nevie, či toto je konečný cieľ jeho prevozu. Nie je známy ani Orlovov zdravotný stav, ktorý sa vo väzení pre časté prechladnutia prudko zhoršil. Orlov napríklad začal mať problémy so sluchom.



RFE/RL doplnila, že Orlov – ako mnoho iných odsúdených v Rusku – bol premiestnený do väzenského tábora pred tým, ako rozsudok nadobudol platnosť. Orlovova právnička Katerina Tertuchinová upozornila, že ide o nezákonnú prax, ktorá sa však uplatňuje na mnohých väzňoch.



"Je to prinajmenšom porušenie práva na obhajobu a porušenie prezumpcie neviny," uviedla. Dodala, že Orlov sa teraz nemôže stretávať ani s ňou, aby sa pripravili na odvolacie konanie. Upozornila, že Orlov vo väzení nedostáva "normálne jedlo, lekársku starostlivosť a nemá žiadne spojenie s príbuznými".



Orlov bol 27. februára súdom v Moskve odsúdený na dva a pol roka väzenia za údajnú diskreditáciu ruskej armády, ktorej sa vraj dopustil v protivojnovo ladenom článku s názvom "Chceli fašizmus – majú ho". Tento článok v novembri 2022 vo francúzštine zverejnilo na svojom webe vydavateľstvo Mediapart. Orlov zverejnil ruský preklad článku na svojom konte na sociálnej sieti Facebook.



Orlov bol donedávna jedným z mála kritikov Kremľa, ktorý ešte nebol je v exile alebo vo väzení. Je jedným z lídrov ľudskoprávnej organizácie Memorial, ktorú dali ruské súdy zlikvidovať a ktorá sa v roku 2022 stala nositeľom Nobelovej ceny za mier. Memorial sa v Rusku etabloval ako kľúčový pilier občianskej spoločnosti ochranou pamiatky obetí komunistických represií. Viedol tiež kampaň proti porušovaniu ľudských práv v Rusku.