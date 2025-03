Ruského kapitána lode Solong obvinili zo zabitia z nedbanlivosti

Londýn 15. marca (TASR) - Britské úrady v piatok obvinili ruského kapitána nákladnej lode Solong, ktorá sa zrazila s tankerom Stena Immaculate v Severnom mori, zo zabitia z hrubej nedbanlivosti, uviedla polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Polícia muža zadržala už v pondelok po tom, čo jeho loď, plaviaca sa pod portugalskou vlajkou, narazila do tankeru pod vlajkou USA pri pobreží Anglicka. Na oboch plavidlách došlo k požiaru. Britskej pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť 36 členov posádky z oboch lodí. Jedna osoba je aj naďalej nezvestná, pričom ju úrady považujú za mŕtvu. Štátna prokurátora identifikovala člena posádky ako 38-ročného Filipínca.



"Kapitán lode Solong, 59-ročný Vladimir Motin z ruského mesta Petrohrad, je obvinený zo zabitia z hrubej nedbanlivosti a bol umiestnený do policajnej väzby, pričom sa v sobotu dostaví na magistrátny súd v Hulle," uvádza sa vo vyhlásení polície.



Polícia v stredu a následne vo štvrtok predĺžila vyšetrovanie, aby mala viac času na vypočutie kapitána vzhľadom na "zložitosť incidentu", uvádza sa vo vyhlásení zboru.



Hoci britská vláda vylúčila, že by išlo o "úmyselný trestný čin", vyšetrovatelia stále zisťujú príčiny nehody. "Rozsiahle vyšetrovanie pokračuje," dodala polícia.