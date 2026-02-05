< sekcia Zahraničie
Ruského kapitána odsúdili za vlaňajšiu zrážku lodí na šesť rokov
Porota už v pondelok uznala 59-ročného Motina za vinného z neúmyselného zabitia.
Autor TASR
Londýn 5. februára (TASR) — Na šesť rokov odňatia slobody odsúdil vo štvrtok londýnsky súd Old Bailey Vladimira Motina, ruského kapitána nákladnej lode, ktorá minulý rok narazila v Severnom mori do zakotveného ropného tankera. Pri nehode prišiel o život 38-ročný filipínsky námorník, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Porota už v pondelok uznala 59-ročného Motina za vinného z neúmyselného zabitia. Pri zrážke nákladného plavidla Solong s ropným tankerom Stena Immaculate pri východnom pobreží Anglicka z 10. marca 2025 vypukol na oboch lodiach požiar. Filipínec Mark Angelo Pernia sa v tom čase nachádzal na prove Solongu a jeho telo sa dodnes nenašlo. Pernia bol ženatý a mal malé dieťa; jeho manželka čaká druhého potomka.
Loď Solong, plaviaca sa pod portugalskou vlajkou, prepravovala 15 kontajnerov s vysoko toxickým kyanidom sodným, tanker Stena Immaculate zase letecké palivo a plavil sa pod americkou vlajkou.
Britskej pobrežnej stráži sa po tragédii, ktorú sprevádzala rozsiahla záchranná operácia, podarilo z oboch lodí vyslobodiť 36 členov posádky.
Motin na súde priznal, že urobil chybu a stlačil nesprávne tlačidlo, keď sa pokúsil vypnúť autopilota, zmeniť kurz plavidla manuálne a vyhnúť sa tak blížiacej sa zrážke.
Sudca Andrew Baker však túto argumentáciu označil za „nedôveryhodnú“ a Motina obvinil, že počas procesu „ťahal porotu za nos“. Všetky základné fakty podľa neho svedčia o tom, že kapitán nezakročil, keď sa jeho loď plavila smerom k tankeru a táto nečinnosť ukázala, že si nebol vedomý rizika.
„Došlo k závažnému zlyhaniu pri rozpoznaní rizika zrážky,“ povedal Baker. „Vina za to leží výlučne na vašich pleciach,“ dodal.
Obhajca James Leonard prečítal list od Motina, v ktorom uviedol, že po nehode cíti „hanbu“ a vyjadril v ňom sústrasť rodine obete. Ďalej napísal, že už nikdy nevypláva na more, lebo cíti, že na to „nemá právo“ po tom, čo nezaistil bezpečnosť osôb na palube svojej lode. Leonard označil Motina za skúseného kapitána s bezúhonnou minulosťou a vlaňajšia nehoda bola prvým „vybočením“.
Sudca Baker povedal, že počas procesu nezaznamenal u Motina žiadne prejavy ľútosti, ale jeho list vzal na vedomie.
