Ruského mladíka usvedčeného z pálenia Koránu odsúdili i za vlastizradu

Moskva 25. novembra (TASR) - Ruský súd poslal v pondelok na 14 rokov do väzenia ruského študenta Nikitu Žuravela usvedčeného z vlastizrady, ktorej sa údajne dopustil špionážou pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.



Volgogradský súd vo svojom rozsudku uviedol, že 20-ročný Žuravel "nesúhlasil s politickým kurzom Ruskej federácie" a viedol online korešpondenciu s predstaviteľom ukrajinských tajných služieb, pre ktorého plnil určité nespresnené úlohy.



Žuravel si momentálne odpykáva iný väzenský trest, a síce 3,5-ročné odňatie slobody, ktoré mu uložili vo februári za spálenie Koránu pred mešitou v meste Volgograd. V súvislosti s týmto prípadom ho zatkli v máji 2023. Následne ho poslali do prevažne moslimského Čečenska, čo AFP označuje za bezprecedentný krok, kde ho potom za "urážku citov veriacich" odsúdili na 3,5-ročné väzenie. Vo väzbe ho vtedy zbil 15-ročný syn čečenského vodcu Ramzana Kadyrova - Adam.



Videozáznam bitky zverejnil samotný Ramzan Kadyrov na platforme Telegram aj so sprievodným komentárom, že jeho syn urobil správnu vec a že je naňho hrdý, za čo si však vyslúžil aj rozsiahle pobúrenie verejnosti. Adam Kadyrov za zbitie väzňa nedostal žiadny trest, ani ho - ako neplnoletého - nezačali trestne stíhať.



Ruské úrady následne v októbri ohlásili voči Žuravelovi nové obvinenie z vlastizrady, týkajúce sa jeho údajnej špionáže pre Ukrajinu a previezli ho späť do Volgogradu na nový proces. Prokurátori tvrdili, že Žuravel nafilmoval v roku 2023 ruské vlaky s vojenským vybavením a video poslal predstaviteľovi ukrajinskej tajnej služby.



Za vlastizradu mu teraz Volgogradský súd uložil 13,5-ročný trest. Po zohľadnení jeho predošlého trestu z Čečenska však sudca stanovil súhrnný 14-ročný trest väzenia, píše AFP.



Ľudskoprávni aktivisti vrátane organizácie Memorial označujú Žuravela za politického väzňa. Memorial pritom odsúdila spálenie Koránu, zároveň však poukázala na to, že vlastne neexistujú dôkazy o tom, že sa ho naozaj dopustil práve tento mladík.



Žuravel pred zatknutím študoval vo Volgograde, pochádza však zo Sevastopola na anektovanom Kryme.