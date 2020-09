Ruského mnícha, ktorý popieral koronavírus, exkomunikovali z cirkvi

Moskva 10. septembra (TASR) - Cirkevný súd v ruskom meste Jekaterinburg exkomunikoval pravoslávneho mnícha Sergeja, ktorý bol predtým civilným súdom odsúdený na zaplatenie pokuty vo výške 90.000 rubľov (1100 eur) za šírenie falošných správ o koronavíruse. Jeho exkomunikáciu musí ešte potvrdiť príslušný biskup, informovala vo štvrtok agentúra Interfax.



Tento 65-ročný mních, občianskym menom Nikolaj Romanov, upútal pozornosť, keď svojich farníkov po vypuknutí epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 v Rusku nabádal na neposlušnosť voči vedeniu pravoslávnej cirkvi a na ignorovanie zákazu bohoslužieb v chrámoch počas koronakrízy.



Vakcíny vyvíjané proti chorobe COVID-19 mních označil za súčasť celosvetového sprisahania na kontrolu más pomocou čipov.



V apríli vedenie cirkvi zakázalo tomuto spovedníkovi Stredouralského ženského kláštora, ležiaceho neďaleko Jekaterinburgu, slúžiť bohoslužby. Sergij so svojimi podporovateľmi potom kláštor obsadil a donútil jeho predstavenú, aby objekt opustila. S ňou odišli aj ďalšie rehoľníčky.



Cirkevný súd v Jekaterinburgu v júli zbavil Sergija jeho stupňa mníšstva. Ruské médiá napísali, že toto rozhodnutie len posilní mníchovu reputáciu "mučeníka pre vieru" a zvýši mu popularitu.



Samotný duchovný toto rozhodnutie neuznal a pokračoval v kňazskej činnosti, pričom mal v radoch mníchov viacerých sympatizantov. Začiatkom septembra cirkevný súd v Jekaterinburgu zbavil stupňa mníšstva aj tieto osoby.



Mních v lete - krátko po spomínanom rozhodnutí cirkevného súdu - oznámil, že zakladá domobranu a vyzval veriacich, aby prišli na obranu ním obsadeného ženského kláštora. Agentúra AP napísala, že medzi dobrovoľníkmi, ktorí prišli na pomoc mníchovi, boli aj veteráni separatistického konfliktu na východnej Ukrajine.



Deň po obsadení kláštora Sergijom prišla do areálu polícia, ktorá však nezistila žiadne porušenie verejného poriadku.



Otec Sergij je bývalý policajt, ktorý strávil 13 rokov vo väzení za vraždu a na slobodu sa dostal koncom 90. rokov. Zapísal sa do pravoslávneho seminára, z ktorého ho však pre nezáujem o štúdium vylúčili. Následne vstúpil do kláštora.



Je považovaný za "bábku" hnutia "uctievačov cárov" - tvrdí, že posledný ruský cár Mikuláš II. obetoval seba i svoju rodinu, aby vykúpil hriechy všetkých Rusov - rovnako ako Ježiš.



Mních v minulosti poskytoval duchovné služby športovým hviezdam i politikom. Kritizoval zákony proti domácemu násiliu i ekumenické hnutie. Je známy svojou zaujatosťou voči židom a jeho kázne sú často antisemitské.