Ruského novinára vzali do väzby za pomoc pre videá pre Navaľného tím

Moskva 27. apríla (TASR) - Súd v Moskve vzal v sobotu na dva mesiace do väzby ruského novinára Konstantina Gabova, ktorý je obvinený z extrémizmu za to, že pomáhal vytvárať videá pre kanál Navaľnyj LIVE vysielajúci na strímovacej platforme YouTube. Informovala o tom agentúra AFP.



Gabov, ktorý podľa medializovaných informácií pracoval pre ruské televízne stanice Moskva 24 a MIR, ako aj pre bieloruskú tlačovú agentúru Belsat, zostane vo vyšetrovacej väzbe najmenej do 27. júna, uviedla tlačová služba súdu v statuse na sieti Telegram.



Ak Gabova súd uzná vinným, hrozí mu až šesť rokov väzenia. Pred tým bola za podobné obvinenia vzatá do väzby aj novinárka webu SOTAvision Antonina Favorská.



Začiatkom apríla spravodajský web Cholod informoval, že v kauze súvisiacej s nadáciou Fond boja proti korupcii (FBK), ktorú pred rokmi založil opozičný politik Alexej Navaľnyj, bolo v Rusku obvinených už viac ako 50 ľudí, pričom 18 z nich už bolo odsúdených. Najmenej 19 ľuďom sa pred zadržaním podarilo z Ruska ujsť do exilu. Takmer všetkých ich zapísali na zoznam hľadaných osôb alebo na nich v neprítomnosti vydali zatykač.



Navaľnyj, najvýznamnejší kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, zomrel vo februári za nejasných okolností vo väzení za polárnym kruhom.



Väčšina jeho spojencov je buď v exile, alebo si odpykáva dlhé tresty odňatia slobody.



Vo väzbe sú aj viacerí novinári: napr. fotografka Antonina Kravcovová bola v marci zadržaná na základe obvinenia z extrémizmu po tom, čo často pokrývala Navaľného súdne procesy. Kravcovová pracovala pre web SOTAvision - jednu z mála mediálnych organizácií, ktorá dokumentuje politické represie v Rusku.



Vo väzbe je aj reportér amerického denníka Wall Street Journal Evan Gershkovich, ktorý v Rusku čelí obvineniam zo špionáže. Od októbra 2023 je za mrežami aj novinárka Alsu Kurmaševová, ktorá pracuje pre Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda.