Ruského oligarchu Abramoviča odfotografovali na letisku v Tel Avive

Istanbul/Tel Aviv 14. marca (TASR) - Sankcionovaného ruského oligarchu Romana Abramoviča videli očití svedkovia v pondelok na medzinárodnom letisku Bena Guriona v izraelskom Tel Avive krátko predtým, ako jeho lietadlo odletelo do tureckého Istanbulu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Fotografia, ktorú agentúra získala, ukazuje majiteľa britského futbalového klubu Chelsea (Abramovič), ako sedí vo VIP salóniku letiska s rúškom, ktoré má stiahnuté na brade.



Podľa údajov z webovej stránky Marine Traffic Abramovičova jachta s názvom My Solaris smerovala do Istanbulu. Jeho lietadlo predtým pristálo v Istanbule. Agentúre Reuters sa nepodarilo overiť, či sa v lietadle naozaj nachádzal.



Abramovič, ktorý má izraelské aj portugalské občianstvo, bol v pondelok zaradený na sankčný zoznam Európskej únie. Už vo štvrtok ho na čiernu listinu pridala Británia. Ide o súčasť medzinárodného úsilia o izoláciu ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.