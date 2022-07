Ruského opozičného aktivistu Pivovarova odsúdili na štvorročné väzenie

Moskva 15. júla (TASR) - Ruského opozičného aktivistu Andreja Pivovarova odsúdili v piatok na juhu Ruska na štvorročné väzenie za spoluprácu so zakázanou prodemokratickou skupinou. S odvolaním sa na vyjadrenie jeho stúpencov o tom informuje agentúra AFP.



Pivovarov (40) je bývalým výkonným riaditeľom medzičasom už rozpusteného proopozičného hnutia Otvorené Rusko, ktoré založil bývalý ropný magnát a kritik Kremľa Michail Chodorkovskij. Zároveň je dosiaľ posledným kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorému bol v Rusku uložený väzenský trest, uvádza AFP.



"Andrej Pivovarov bol odsúdený na štyri roky v trestaneckej kolónii s bežným režimom," napísali na Facebooku jeho spolupracovníci.



Pivovarov bol jednou z vedúcich osobností v kampani proti kontroverzným zmenám ústavy, ktoré boli prijaté v roku 2020, pričom Putinovi umožňujú ostať pri moci až do roku 2036.



Priaznivcov a spolupracovníkov tohto aktivistu šokovalo už jeho zatknutie v máji 2021. Pivovarova vtedy zadržali na letisku Pulkovo v Petrohrade, keď sa chystal odcestovať do Poľska. Následne ho previezli do juhoruského mesta Krasnodar, kde ho obvinili zo spolupráce s "nežiaducou" organizáciou. V súlade s ruskými zákonmi hrozí usvedčenému z takéhoto činu až šesťročné väzenie aj vysoká finančná pokuta, približuje AFP.



Pivovarovovi stúpenci tvrdia, že zatknutie mu malo zabrániť v kandidatúre vo vlaňajších parlamentných voľbách. Aktivista však napriek tomu vo voľbách kandidoval, a to z väzby. Predvolebnú kampaň viedol na diaľku prostredníctvom svojich právnikov a dobrovoľníkov.



Takmer všetci kritici Putina sú v súčasnosti buď v exile alebo vo väzení, pričom beztak tvrdé zásahy proti odporcom ruského prezidenta sa po jeho nariadení invázie na Ukrajinu ešte znásobili.



Moskovský súd pritom len v stredu rozhodol, že prominentný predstaviteľ ruskej opozície Iľja Jašin bude dva mesiace vo väzbe, kde bude čakať na začiatok súdneho procesu pre údajné šírenie "falošných informácií" o ruských vojakoch bojujúcich na Ukrajine.



Väznený je aj Alexej Navaľnyj, jeden z najostrejších kritikov šéfa Kremľa, ktorý v roku 2020 takmer neprežil pokus o otravu nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok a následne sa niekoľko mesiacov zotavoval v Berlíne.



V januári 2021 bol za porušenie pravidiel podmienečného prepustenia zatknutý hneď po návrate do Ruska. Následne mu boli v súvislosti s touto a neskôr aj ďalšími kauzami – týkajúcimi sa obvinení z podvodu a pohŕdania súdom – udelené tresty odňatia slobody, pričom v súčasnosti si odpykáva deväťročný trest.