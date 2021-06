Ruského opozičného politika Gudkova prepustili po dvoch dňoch z väzby

Moskva 3. júna (TASR) - Ruského opozičného politika a aktivistu Dmitrija Gudkova prepustili vo štvrtok - po dvoch dňoch strávených vo väzbe - bez vznesenia obvinení. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa Gudkovho právnika Michaila Birjukova ide zo strany ruských orgánov o neobvyklý postup. "Prepustili ho. Neboli voči nemu vznesené žiadne obvinenia," povedal Birjukov. Podľa informácií agentúry Reuters odovzdávajúcej sa na jeho právnych zástupcov je však Gudkov stále vyšetrovaný ako podozrivý.



Gudkova (41) zadržali v utorok v jeho vidieckom sídle neďaleko mesta Kolomna, kde v tom čase boli aj mnohí jeho príbuzní. Zadržali ho pre podozrenie zo spôsobenia obzvlášť veľkých majetkových škôd, spáchaných podvodom či zneužitím dôvery. Dôvodom bolo údajné nezaplatenie dlhu na základe nájomnej zmluvy k objektu nemenovanou spoločnosťou v rokoch 2015-17.



Na výsluch predviedli aj viacerých jeho príbuzných. Spolu s Gudkovom bola zadržaná aj jeho teta Irina Jermilovová, ktorá má v danej kauze taktiež naďalej status podozrivej osoby. Tú podľa agentúry Reuters po vypočutí prepustili.



Polícia urobila prehliadky aj v Gudkovovom byte a kancelárii v Moskve, kde zároveň prehľadala aj byt jeho otca a byty a domy viacerých blízkych spolupracovníkov.



Dmitrij Gudkov je bývalým poslancom ruského parlamentu a kandidovať chce aj v nadchádzajúcich septembrových parlamentných voľbách.



Spravodajský web SOTA.Vision už skôr avizoval, že Gudkov bol vzatý do väzby na dva dni a o jeho ďalšom osude mal rozhodnúť súd. Ako však uvádza Reuters, pojednávanie s Gudkovom sa napokon nekonalo a politika namiesto toho prepustili po dvoch dňoch, keď vypršala lehota, počas ktorej ho mohli zadržiavať bez súdneho príkazu.



Politik Gennadij Gudkov, ktorý je otcom Dmitrija Gudkova, podľa Reuters vo štvrtok oznámil, že ruské úrady voči nemu začali trestné stíhanie vo veci nálezu streliva pri tohtotýždňovej prehliadke jeho majetku. Podľa jeho slov je však predmetná munícia vyznamenaním, ktoré dostal v roku 2005. Dodal, že políciu o tom už skôr informoval. Úrady zároveň obvinil, že sa mu pokúsili zabrániť v návrate do Ruska. Žije totiž v zahraničí. Ruské orgány však jeho tvrdenia bezprostredne nepotvrdili, píše Reuters.



Dmitrija Gudkova prepustili iba niekoľko hodín po tom, ako súd v juhoruskom meste Krasnodar rozhodol, že iný známy opozičný aktivista a výkonný riaditeľ medzičasom už rozpusteného proopozičného hnutia Otvorené Rusko Andrej Pivovarov zostane minimálne dva mesiace vo väzbe, kde bude čakať na súdny proces. Na okamžité prepustenie Andreja Pivovarova, ktorého zadržali v pondelok na letisku Pulkovo v Petrohrade, vyzvala Moskvu Európska únia aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Podporu mu vyjadril aj väznený kritik Kremľa Alexej Navaľnyj.



K zatknutiu Pivovarova došlo napriek tomu, že Otvorené Rusko pred niekoľkými dňami oznámilo svoje samorozpustenie. Zdôvodnilo to tým, že chce uchrániť svojich členov pred možným trestným stíhaním a uväznením.



Ako uvádza AFP, ruská opozícia tvrdí, že úrady v posledných mesiacoch pred septembrovým parlamentnými voľbami zintenzívňujú tlak vyvíjaný na oponentov režimu, čo Kremeľ popiera.