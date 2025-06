Ruského opozičného politika zadržali za výzvu na prímerie na Ukrajine

Moskva 10. júna (TASR) - Ruská polícia v utorok zadržala opozičného politika Leva Šlosberga a obvinila ho z opakovanej diskreditácie ruskej armády. Podľa agentúry AFP o tom informovala politická strana Jabloko, ktorej je Šlosberg podpredsedom, píše TASR.



Šlosberg je súčasne jedným z posledných verejne známych ľudí otvorene kritizujúcich vojnu na Ukrajine, ktorý ešte žije v Rusku a nie je vo väzení.



Strana Jabloko vo svojom vyhlásení spresnila, že Šlosberg bol zadržaný za to, že začiatkom tohto roka vo videodebate vyzýval na prímerie na Ukrajine. Toto video bolo následne šírené na platforme Odnoklassniki (Spolužiaci), ktorá je v Rusku obľúbeným komunikačným fórom.



Podľa Jabloka Šlosberga v utorok po zadržaní presunuli do dočasného detenčného centra ako obvineného z opakovanej diskreditácie ruskej armády. Pred súd, ktorý rozhodne o jeho ďalšom osude, sa Šlosberg postaví v stredu.



Vo vyhlásení strany sa uvádza, že polícia po zadržaní prehľadala Šlosbergov byt a kanceláriu v západoruskom Pskove, ako aj byt jeho 96-ročného otca.



Šlosberg dostal pokutu za diskreditáciu ruskej armády už dvakrát. Stalo sa tak na základe zákona, ktorý ruská Štátna duma prijala niekoľko dní po rozpútaní vojny na Ukrajine vo februári 2022. Ide o legislatívu, ktorá sa v Rusku často používa na umlčanie disentu.



Šlosbergov byt a byt jeho otca polícia prehľadala aj začiatkom októbra 2024. Vtedy bolo proti tomuto politikovi začaté konanie za neplnenie povinností tzv. zahraničného agenta.



Z priradenia do zoznamu zahraničných agentov okrem rôznych obmedzení občianskych práv a slobôd vyplýva aj povinnosť, že daná osoba musí tento fakt oznámiť v každom verejnom ústnom či písomnom prejave. Ak to počas roka dvakrát neurobí, tretíkrát sa už začne trestné stíhanie s hrozbou dvoch rokov väzenia.



Väčšina najvýraznejších opozičných politikov odišla z Ruska do emigrácie v obave z represií. Z exilu potom mnohí z nich Šlosberga kritizovali za to, že vojnu na Ukrajine neodsúdil dostatočne dôrazne a že kritizoval ukrajinské protiútoky.



Šlosberg, ktorý je dlhoročným kritikom Kremľa, pritom odsudzuje konanie Moskvy na Ukrajine od roku 2014, keď anektovala polostrov Krym a podporila proruských seperatistov na východe Ukrajiny, doplnila AFP.