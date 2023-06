Ruského pilota odsúdili za pristátie, pri ktorom zahynulo 41 ľudí

Moskva 20. júna (TASR) - Ruského pilota dopravného lietadla v utorok odsúdili na šesť rokov väzenia za núdzové pristátie na moskovskom letisku v roku 2019, pri ktorom zahynulo 41 pasažierov vrátane dvoch detí. Celkovo sa na palube lietadla nachádzalo 78 ľudí. Oznámila to kancelária tamojšieho generálneho prokurátora. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Denis Evdokimov pilotoval lietadlo Suchoj Superjet 100 letiace z Moskvy do mesta Murmansk, keď počas letu zasiahol lietadlo blesk. Pilot sa následne s lietadlom vrátil na letisko Šeremetievo v Moskve, kde núdzovo pristál.



Podľa prokuratúry vykonal veľmi tvrdé pristátie, po ktorom lietadlo "odskočilo". Došlo tak k zničeniu hlavného podvozku a poškodeniu konštrukcie lietadla s únikom a vznietením paliva.



Evdokimova v roku 2019 obvinili z porušenia pravidiel bezpečnosti premávky s následkom smrti dvoch alebo viacerých osôb z nedbanlivosti. Okrem trestu odňatia slobody má pilot zákaz prevádzkovať lietadlá na tri roky.



Odborníci od vlani varujú pred bezpečnostnými rizikami v ruskom leteckom sektore, pretože tamojšie letecké spoločnosti vrátane štátom kontrolovanej spoločnosti Aeroflot začali rozoberať svoje lietadlá, aby si zabezpečili súčiastky, ktoré už nemôžu kúpiť v dôsledku sankcií Západu.



Hoci sa podľa Reuters bezpečnosť ruských aerolínií zvýšila, nehody najmä starnúcich lietadiel v odľahlých regiónoch sú pomerne časté. Podľa ruského denníka Novye Izvestija v roku 2022 zaznamenali viac ako 130 nehôd civilných a vojenských lietadiel, z toho 28 lietadiel havarovalo. Do štatistiky nie sú započítané pády lietadiel súvisiace s vojnou na Ukrajine.