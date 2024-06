Ruského profesora v Estónsku odsúdili na viac ako šesť rokov väzenia

Tallinn 18. júna (TASR) - Bývalého profesora politológie na univerzite v estónskom meste Tartu odsúdil v utorok súd v Estónsku na šesť rokov a tri mesiace väzenia za zhromažďovanie informácií v prospech Ruska. Odsúdeným je ruský občan Viačeslav Morozov, ktorý v Estónsku roky pracoval a mal tam povolenie na pobyt, informovalo v utorok Rádio Sloboda (RFE/RL).



Ako uviedli estónske médiá, Morozov bol uznaný za vinného z konania v záujme a v mene cudzej spravodajskej služby proti Estónskej republike. Morozov tak nebol odsúdený za špionáž, ktorá sa trestá vyšším trestom.



Súd v okrese Harju považoval za preukázané, že Morozov v záujme ruských spravodajských služieb výmenou za finančnú odmenu zhromažďoval informácie o vnútornej, obrannej a bezpečnostnej politike Estónska, ako aj o ľuďoch a infraštruktúre s tým spojenej. Tieto informácie odovzdával kontaktným osobám počas svojich návštev v Rusku.



Morozova zadržali začiatkom januára tohto roka. Následne bol vzatý do vyšetrovacej väzby.



Médiá neinformovali, či Morozov pred súdom priznal vinu. Viacerí jeho kolegovia vyjadrili pochybnosti o jeho previnení, pričom poukazovali na to, že bol kritický voči ruskému vedeniu a bol proti vojne rozpútanej Ruskom na Ukrajine.



Podľa generálneho riaditeľa estónskej služby pre vnútornú bezpečnosť (ISS) Marga Pallosona je Morozovova kauza dôkazom snahy ruských spravodajských služieb preniknúť do rôznych sfér života v Estónsku, vrátane vedeckej sféry.



Palloson dodal, že vplyvové operácie, ktoré vykonávajú ruské tajné služby aktívne v Estónsku, sa postupom času a z rôznych dôvodov stali násilnejšími a brutálnejšími. Doplnil, že ruské aktivity zahŕňajú i nábor radových občanov, a upozornil aj na šírenie propagandy prostredníctvom sociálnych médií.