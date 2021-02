Ruského šamana vyšetrujú pre podozrenie z útoku na verejného činiteľa

Moskva 24. februára (TASR) - Ruské úrady v meste Jakutsk začali viesť trestné konanie proti miestnemu šamanovi Alexandrovi Gabyševovi, ktorého vyšetrujú vo veci použitia násilia voči orgánom činným v trestnom konaní. Informoval o tom v stredu spravodajský portál Mediazona.



Právnik a ľudskoprávny aktivista Alexej Prianišnikov uviedol, že úrady neoznámili dôvod začatia trestného konania. Predpokladá však, že súvisí s udalosťami z 28. januára, keď ku Gabyševovi prišli policajti, príslušníci jednotiek osobitného určenia a zástupcovia psychiatrickej ambulancie, aby ho previezli do nemocnice, kde mal zostať až do príslušného rozhodnutia súdu.



Následne pobočka Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) s pôsobnosťou pre Jakutskú republiku začala voči šamanovi viesť predbežné vyšetrovanie pre podozrenie z použitia násilia voči verejnému činiteľovi.



Portál Mediazona dodal, že súd v meste Jakutsk vyhovel 2. februára žiadosti miestnej psychiatrickej liečebne a nariadil ústavnú liečbu šamana Gabyševa. Z vyjadrenia liečebne vyplýva, že len takto je možné zabrániť tomu, aby šaman pokračoval vo svojich verejných vystúpeniach.



Šaman Gabyšev sa preslávil na jar roku 2019, keď sa vydal na peší pochod z Jakutska do Moskvy, aby tam vykonal obrad "vyhnania Putina", pretože mu "boh povedal, že Putin nie je človek, ale démon" a prikázal mu, aby ho "vyhnal". Po ceste ho však policajti zadržali a následne poslali na psychiatrické vyšetrenie. Bolo voči nemu vznesených aj niekoľko obvinení.



Napriek perzekúciám ohlásil Gabyšev v decembri roku 2019 druhý pokus o pochod na Moskvu - zadržali ho takmer okamžite, pričom dostal aj pokutu za neuposlúchnutie policajtov.



Gabyšev si naplánoval aj tretí pokus, najskôr v marci a potom v lete minulého roka. Tiež ho chcel absolvovať na koni. Vlani v máji 2020 ho však hospitalizovali v psychiatrickej liečebni, kde strávil asi dva mesiace.



V januári tohto roku Gabyšev avizoval svoje nové ťaženie na Moskve. Začiatok jeho putovania je naplánovaný na marec tohto roku. Gabyšev plánoval vyraziť z mesta Jakutsk na bielom koni, hlavná skupina dobrovoľníkov a jeho podporovateľov sa k nemu mala pripojiť v Irkutsku. Kým Gabyšev plánoval ísť koňmo, jeho priaznivci sa mali presúvať autami. Vďaka tomu mali napredovať rýchlo.



Opakované nútené pobyty Gabyševa v psychiatrickej liečebni mnohí kritici prirovnávajú k zaužívanej praxi zo sovietskej éry, ktorá túto metódu používala voči disidentom a odporcom režimu.



Šamani na Sibíri po celé storočia slúžili ako liečitelia a veštci. Počas sovietskej éry boli títo mystici tvrdo potláčaní. V odľahlých častiach Sibíri sa teraz znovu dostávajú do popredia.