Ruského umelca obvinili zo znesvätenia pietneho miesta

Petrohrad 18. januára (TASR) - Ruského umelca Ivana Volkova zadržali a obvinili zo znesvätenia pietneho miesta v druhom najväčšom meste krajiny Petrohrad. Úrady pobúrila jeho snehová inštalácia znázorňujúca výkal, ktorú umiestnil do blízkosti miesta, kde sú pochované obete ruskej revolúcie z roku 1917.



Informovala o tom v utorok na svojej webstránke rozhlasová stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na pondelňajšie vyjadrenia polície a správy ruských médií.



Päťmetrovú sochu zo snehu hnedastej farby umiestnil 29-ročný umelec na tzv. Marsovo pole v centre Petrohradu, kde sa nachádza pamätník a hroby obetí revolučných udalostí z roku 1917, keď v Rusku zaniklo cárske impérium a moci sa chopili boľševici.



Fotografie svojej inštalácie Volkov zverejnil Facebooku a Instagrame. Uviedol, že do tejto svojej práce "nevložil nijaký konkrétny význam". Predmetné príspevky neskôr odstránil.



V prípade usvedčenia z trestného činu znesvätenia pietneho miesta hrozí Volkovovi finančná pokuta alebo aj trest odňatia slobody, a to až do výšky piatich rokov.



Ivan Volkov vytvoril v ostatných rokoch približne 30 snehových inštalácií; malieb alebo rôznych sôch, vrátane jednej vyjadrujúcej poctu lekárom starajúcich sa o covidových pacientov.