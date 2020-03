Ruského umelca Pavlenského obvinili v prípade silvestrovskej bitky

Paríž 3. marca (TASR) - Ruský aktivista a umelec Piotr Pavlenskij, ktorý pripustil, že je zodpovedný za zverejnenie škandalóznych videí v kauze Griveaux, bol v utorok obvinený z ozbrojeného útoku a poškodzovania cudzieho majetku. Týchto činov sa dopustil 31. decembra 2019 v Paríži.



Pavlenskij zostáva na slobode, ale bude pod dohľadom justičných orgánov, Informoval spravodajský portál Le Parisien. Prokuratúra pôvodne žiadala, aby bol Pavlenskij vzatý do väzby. Súd jej však nevyhovel.



Pavlenskij, ktorý vo Francúzsku získal politický azyl, bol obvinený na základe trestného oznámenia podaného dvoma osobami. Jednu z nich Pavlenskij v silvestrovskú noc udrel do tváre, druhú poranil nožom. Prinajmenšom jedna z obetí je žena.



Okrem toho sú Pavlenskij a jeho družka Alexandra de Taddeo od 18. februára obvinení z porušenia ochrany súkromia a zverejnenia videa intímnej povahy bez súhlasu dotknutej osoby. Ide o kompromitujúce video, po ktorého zverejnení kandidát vládnej strany Republika v pohybe (LREM) Benjamin Griveaux odstúpil z marcových volieb parížskeho primátora.



Pavlenskij je známy ako vykonávateľ celého radu kontroverzných akcií, keď si napríklad zašil ústa na podporu ruskej punkovej skupiny Pussy Riot, inokedy sa zasa nahý omotal ostnatým drôtom. V novembri 2013 si klincom prerazil miešok a spojil ho s dlažbou na Červenom námestí v Moskve, čím chcel protestovať proti ľahostajnosti ruskej spoločnosti voči spoločenským problémom. O rok neskôr si pred Štátnym psychiatrickým centrom v Moskve odrezal časť ucha, aby dal najavo nesúhlas s tým, že Rusko rieši svoju politiku tak, že ľudí označuje za duševne chorých.



V decembri 2016 aj s manželkou a dvoma deťmi emigroval z Ruska do Francúzska, kde mu v máji 2017 udelili politický azyl.



Aj vo Francúzsku už mal niekoľkokrát problém s políciou: napríklad v roku 2017 za poškodzovanie cudzej veci, keď sa pokúsil podpáliť budovu Banque de France na Námestí Bastily v centre Paríža.