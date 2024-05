Ruského vedca uznali za vinného z vlastizrady, dostal 14 rokov

Moskva 21. mája (TASR) - Súd v ruskom meste Petrohrad odsúdil v utorok 77-ročného fyzika Anatolija Maslova z Novosibirska na 14 rokov odňatia slobody vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Maslov bol predtým súdom uznaný za vinného v prípade vlastizrady, ktorej sa údajne dopustil zdieľaním informácií súvisiacich s ruským programom hypersonických rakiet s Nemeckom, informuje TASR.



Ako vo svojej správe dodala agentúra Reuters, prokuratúra pre tohto vedca žiadala 17 rokov väzenia.



Maslov bol výskumníkom v Ústave teoretickej a aplikovanej mechaniky sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied so sídlom v Novosibirsku. Zadržaný bol v júli 2022.



Krátko po Maslovovi bol vzatý do väzby aj riaditeľ Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky, 57-ročný Alexander Šipľuk, ktorého obvinili, že počas vedeckej konferencie v roku 2017 odovzdal Číne dokumenty, ktoré obsahovali utajované materiály. Šipľuk však trval na tom, že dané informácie sú verejne dostupné.



Šipľuk sa profesionálne sústredil najmä na vývoj metód pre aerofyzikálny výskum a aerodynamiku hypersonických lietadiel, teda strojov lietajúcich rýchlosťou päťkrát vyššou ako rýchlosť zvuku.



Po zatknutí Maslova a jeho kolegov z ústavu vedci podpísali kolektívnu petíciu požadujúcu prepustenie zadržaných.



Aktivisti za ľudské práva považujú všetky trestné prípady súvisiace s výskumom hypersonických zariadení za vymyslené a spolitizované. Dôvod vidia v osobnom záujme ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý opakovane vyhlásil, že hypersonické zbrane má iba Rusko.



Podľa odhadov ruskej redakcie britskej stanice BBC bolo v Rusku od roku 2018 zadržaných najmenej 12 vedcov, ktorí študovali fyzikálne procesy pri hypersonických rýchlostiach. Niekoľko z nich odvtedy zomrelo.



Aj Maslov má podľa svojho syna problémy so srdcom a v moskovskej vyšetrovacej väznici Lefortovo je mu poskytovaná nedostatočná lekárska starostlivosť. Vo februári 2024 utrpel vo väzbe infarkt.