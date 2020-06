Ruského vedca odsúdeného za velezradu podmienečne prepustili z väzenia

Moskva 11. júna (TASR) - Okresný súd v ruskom meste Tver podmienečne prepustil na slobodu 79-ročného ruského vedca pracujúceho v oblasti vesmírneho programu Vladimira Lapygina, ktorý bol za velezradu odsúdený na sedem rokov väzenia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS.



Vedec bol zadržaný na jar roku 2015. Podľa prokuratúry poslal Lapygin v roku 2011 do Číny súbor dokumentov obsahujúcich aj tajný program, ktorý umožnil vypočítať optimálne aerodynamické vlastnosti nadzvukových lietadiel. Mal za to dostať odmenu 90.000 dolárov. Rozsudok nad ním súd vyniesol v septembri 2016.



Lapygin obvinenia odmietol a trval na to, že súbor, ktorý do Číny zaslal, neobsahoval žiadne tajné informácie.



Ľudskoprávna organizácia Memorial považuje tohto vedca za politického väzňa.



Lapyginovi obhajcovia od vynesenia rozsudku dvakrát žiadali o milosť pre svojho mandanta, ale žiadosti boli zamietnuté. Komisia totiž nezistila "okolnosti nevyhnutné na udelenie milosti", uviedol spravodajský server Novaja gazeta. O udelenie milosti pre svojho kolegu žiadali ruského prezidenta Vladimira Putina aj mnohí ruskí vedci.



V apríli tohto roku vedec požiadal o podmienečné prepustenie a tejto žiadosti súd v Tveri vyhovel.



Lapygin roky pracoval v Centrálnom vedeckotechnickom strojárenskom ústave (CNIImaš), ktorý je hlavnou výskumnou inštitúciou ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos.



Prednášal aj na Moskovskej štátnej technickej univerzite Nikolaja Baumana. V roku 2014 bol za svoju prácu dokonca vyznamenaný.