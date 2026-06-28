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Ruského veterána, ktorý sa chce stretnúť s Putinom, vzali do väzby
Dmitrij Peskov potvrdil, že prezidentská kancelária vie o existencii videa s výzvou bývalého vojaka z Voronežskej oblasti prezidentovi Putinovi, no zatiaľ sa s ním detailne neoboznámila.
Autor TASR
Moskva 28. júna (TASR) - Bývalý príslušník ruskej armády Alexandr Lunin, ktorý tento týždeň prostredníctvom sociálnych sietí vyzval prezidenta Vladimira Putina na otvorený rozhovor o pomeroch v armáde i Rusku, si musí odpykať 11 dní administratívneho väzenia. Dôvod jeho zadržania nie je známy. Podľa britskej stanice BBC o Luninovom zadržaní informovala osoba tvrdiaca, že je administrátorom kanála, kde boli zverejnené Luninove videá.
„Dnes mi zavolala Alexandrova manželka a povedala mi pravdu: Alexander žije a je v poriadku, bol obvinený z administratívneho priestupku a zadržaný na 11 dní,“ napísal administrátor, ktorý nezverejnil svoju identitu. Dôvod Luninovho zadržania nebol uvedený.
Luninova manželka predtým na sociálnych sieťach informovala, že v ich dome a na pozemku v dedine Lizinovka vo Voronežskej oblasti urobila polícia prehliadku. Zhabala pritom „všetko, čo našli: USB kľúče, počítače, notebooky, pevný disk, všeličo iné, napríklad aj nunčaky“ (ázijská zbraň, používaná v bojových umeniach). Luninova žena neskôr tento svoj príspevok vymazala.
Lunin v čase policajnej razie nebol doma, pretože v piatok údajne odcestoval do Moskvy.
Tento týždeň, 25. júna, Lunin zverejnil správu Putinovi, v ktorej žiadal stretnutie s ním v Kremli, aby sa prediskutovali problémy v ruskej armáde i spoločnosti. Varoval, že ak ho Putin odmietne, „armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu“. Ich stretnutie má byť vysielané v priamom prenose.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok potvrdil, že prezidentská kancelária vie o existencii videa s výzvou bývalého vojaka z Voronežskej oblasti prezidentovi Putinovi, no zatiaľ sa s ním detailne neoboznámila. K veci sa preto odmietol vyjadriť. Podľa neho však ide o „pomerne zvláštne formulácie“, ktoré si vyžadujú najprv overenie.
Lunin tvrdí, že svoje video adresované Putinovi zverejnil po tom, čo sa s ním 24. júna stretli vysokopostavení predstavitelia ministerstva obrany a silových zložiek, ktorí ho požiadali, aby Putinovi sprostredkoval ich odkaz. Kontaktovali ho aj na základe toho, že mali informácie, že Putin údajne videl niektoré z Luninových predchádzajúcich videí.
Vo videu Lunin uvádza, že ruskí vojaci sú údajne vystavení násiliu a mučeniu zo strany veliteľov, najmä po odmietnutí plnenia „samovražedných rozkazov“. Tvrdí tiež, že niektorí vojaci musia odvádzať časť svojho platu veliteľom.
„Ak čoskoro neprídem do Kremľa a nebudem s vami hovoriť naživo, armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu,“ varoval Lunin Putina.
V ďalšom videu uvádza, že chce prezidentovi priamo povedať „skutočnú pravdu, ktorú mu žiadny úradník nepovie“, najmä o údajnom svojvoľnom konaní úradov voči veteránom tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Rusko označuje vojnu proti Ukrajine, ale aj voči bežným občanom.
O Luninovi je známe, že má 39 rokov, slúžil vo Voronežskej oblasti a zúčastnil sa na invázii na Ukrajinu. Podľa dát uniknutých z rôznych ruských úradov slúžil v 150. motostreleckej divízii a bol v boji zranený. V minulosti používal priezvisko Pustovalov, ktoré si v roku 2023 zmenil.
Tvrdí, že v armáde bol od 19 rokov, pričom prešiel viacerými konfliktmi. Uvádza, že utrpel zranenia aj otras mozgu a má vážne zdravotné aj psychické následky.
„Dnes mi zavolala Alexandrova manželka a povedala mi pravdu: Alexander žije a je v poriadku, bol obvinený z administratívneho priestupku a zadržaný na 11 dní,“ napísal administrátor, ktorý nezverejnil svoju identitu. Dôvod Luninovho zadržania nebol uvedený.
Luninova manželka predtým na sociálnych sieťach informovala, že v ich dome a na pozemku v dedine Lizinovka vo Voronežskej oblasti urobila polícia prehliadku. Zhabala pritom „všetko, čo našli: USB kľúče, počítače, notebooky, pevný disk, všeličo iné, napríklad aj nunčaky“ (ázijská zbraň, používaná v bojových umeniach). Luninova žena neskôr tento svoj príspevok vymazala.
Lunin v čase policajnej razie nebol doma, pretože v piatok údajne odcestoval do Moskvy.
Tento týždeň, 25. júna, Lunin zverejnil správu Putinovi, v ktorej žiadal stretnutie s ním v Kremli, aby sa prediskutovali problémy v ruskej armáde i spoločnosti. Varoval, že ak ho Putin odmietne, „armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu“. Ich stretnutie má byť vysielané v priamom prenose.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok potvrdil, že prezidentská kancelária vie o existencii videa s výzvou bývalého vojaka z Voronežskej oblasti prezidentovi Putinovi, no zatiaľ sa s ním detailne neoboznámila. K veci sa preto odmietol vyjadriť. Podľa neho však ide o „pomerne zvláštne formulácie“, ktoré si vyžadujú najprv overenie.
Lunin tvrdí, že svoje video adresované Putinovi zverejnil po tom, čo sa s ním 24. júna stretli vysokopostavení predstavitelia ministerstva obrany a silových zložiek, ktorí ho požiadali, aby Putinovi sprostredkoval ich odkaz. Kontaktovali ho aj na základe toho, že mali informácie, že Putin údajne videl niektoré z Luninových predchádzajúcich videí.
Vo videu Lunin uvádza, že ruskí vojaci sú údajne vystavení násiliu a mučeniu zo strany veliteľov, najmä po odmietnutí plnenia „samovražedných rozkazov“. Tvrdí tiež, že niektorí vojaci musia odvádzať časť svojho platu veliteľom.
„Ak čoskoro neprídem do Kremľa a nebudem s vami hovoriť naživo, armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu,“ varoval Lunin Putina.
V ďalšom videu uvádza, že chce prezidentovi priamo povedať „skutočnú pravdu, ktorú mu žiadny úradník nepovie“, najmä o údajnom svojvoľnom konaní úradov voči veteránom tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Rusko označuje vojnu proti Ukrajine, ale aj voči bežným občanom.
O Luninovi je známe, že má 39 rokov, slúžil vo Voronežskej oblasti a zúčastnil sa na invázii na Ukrajinu. Podľa dát uniknutých z rôznych ruských úradov slúžil v 150. motostreleckej divízii a bol v boji zranený. V minulosti používal priezvisko Pustovalov, ktoré si v roku 2023 zmenil.
Tvrdí, že v armáde bol od 19 rokov, pričom prešiel viacerými konfliktmi. Uvádza, že utrpel zranenia aj otras mozgu a má vážne zdravotné aj psychické následky.