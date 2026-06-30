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Ruského vojaka, ktorý chcel hovoriť s Putinom, odsúdili za extrémizmus
Lunin tvrdí, že v armáde slúžil od svojich 19 rokov. Uvádza, že utrpel viaceré zranenia, otras mozgu a má vážne zdravotné aj psychické následky.
Autor TASR
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Moskva 30. júna (TASR) - Bývalý ruský vojenský dôstojník Alexandr Lunin, ktorý sa domáhal osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, bol 27. júna zadržaný na základe obvinenia z vystavovania extrémistických symbolov. V utorok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Na webovej stránke príslušného správneho súdu sa táto informácia objavila až dva dni po vynesení rozsudku - 29. júna. Súd novinárom odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti s vysvetlením, že „takéto prípady nepodliehajú zverejňovaniu“.
Za obvinenie z propagácie extrémistických symbolov hrozí v Rusku trest odňatia slobody na 15 dní. Lunin bol odsúdený na 11 dní. Koncom minulého týždňa, keď sa objavila informácia o jeho zadržaní, nebolo špecifikované, na základe čoho bol obvinený.
Luninova manželka vtedy zverejnila na sieti TikTok príspevok o policajnej prehliadke ich domu a zhabaní všetkého počítačového vybavenia. Neskôr toto video vymazala a uviedla, že Lunin je „živý a zdravý“ a že ju požiadal, aby sa k záležitosti verejne nevyjadrovala. Lunin nebol počas prehliadky doma. Išiel údajne na stretnutie s Vitalijom Borodinom, vedúcim Federálneho projektu pre bezpečnosť a boj proti korupcii a „notoricky známym donášačom,“ uviedla RFE/RL. Následne sa Lunin odmlčal.
O Luninovi je známe, že má 39 rokov, slúžil vo Voronežskej oblasti a zúčastnil sa na invázii na Ukrajinu. Podľa dát uniknutých z rôznych ruských úradov slúžil v 150. motostreleckej divízii a v boji utrpel zranenia. V minulosti používal priezvisko Pustovalov, ktoré si v roku 2023 zmenil.
Lunin tvrdí, že v armáde slúžil od svojich 19 rokov. Uvádza, že utrpel viaceré zranenia, otras mozgu a má vážne zdravotné aj psychické následky.
Dňa 25. júna Lunin zverejnil na sociálnych sieťach video, v ktorom požadoval, aby sa mohol osobne stretnúť s Putinom a hovoriť s ním o pomeroch v ruskej armáde a krajine. Ich stretnutie malo byť vysielané v priamom prenose. Lunin varoval, že ak v dohľadnom čase nebude môcť prísť do Kremľa a objaviť sa po boku ruského prezidenta, „armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu“. Toto video si pozreli milióny ľudí.
Putinov hovorca Dmitrij Peskov minulý piatok potvrdil, že prezidentská kancelária vie o existencii videa s výzvou bývalého vojaka z Voronežskej oblasti prezidentovi, no zatiaľ sa s ním detailne neoboznámila. K veci sa preto odmietol vyjadriť. Podľa neho však išlo o „pomerne zvláštne formulácie“, ktoré si vyžadujú najprv overenie.
Na webovej stránke príslušného správneho súdu sa táto informácia objavila až dva dni po vynesení rozsudku - 29. júna. Súd novinárom odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti s vysvetlením, že „takéto prípady nepodliehajú zverejňovaniu“.
Za obvinenie z propagácie extrémistických symbolov hrozí v Rusku trest odňatia slobody na 15 dní. Lunin bol odsúdený na 11 dní. Koncom minulého týždňa, keď sa objavila informácia o jeho zadržaní, nebolo špecifikované, na základe čoho bol obvinený.
Luninova manželka vtedy zverejnila na sieti TikTok príspevok o policajnej prehliadke ich domu a zhabaní všetkého počítačového vybavenia. Neskôr toto video vymazala a uviedla, že Lunin je „živý a zdravý“ a že ju požiadal, aby sa k záležitosti verejne nevyjadrovala. Lunin nebol počas prehliadky doma. Išiel údajne na stretnutie s Vitalijom Borodinom, vedúcim Federálneho projektu pre bezpečnosť a boj proti korupcii a „notoricky známym donášačom,“ uviedla RFE/RL. Následne sa Lunin odmlčal.
O Luninovi je známe, že má 39 rokov, slúžil vo Voronežskej oblasti a zúčastnil sa na invázii na Ukrajinu. Podľa dát uniknutých z rôznych ruských úradov slúžil v 150. motostreleckej divízii a v boji utrpel zranenia. V minulosti používal priezvisko Pustovalov, ktoré si v roku 2023 zmenil.
Lunin tvrdí, že v armáde slúžil od svojich 19 rokov. Uvádza, že utrpel viaceré zranenia, otras mozgu a má vážne zdravotné aj psychické následky.
Dňa 25. júna Lunin zverejnil na sociálnych sieťach video, v ktorom požadoval, aby sa mohol osobne stretnúť s Putinom a hovoriť s ním o pomeroch v ruskej armáde a krajine. Ich stretnutie malo byť vysielané v priamom prenose. Lunin varoval, že ak v dohľadnom čase nebude môcť prísť do Kremľa a objaviť sa po boku ruského prezidenta, „armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu“. Toto video si pozreli milióny ľudí.
Putinov hovorca Dmitrij Peskov minulý piatok potvrdil, že prezidentská kancelária vie o existencii videa s výzvou bývalého vojaka z Voronežskej oblasti prezidentovi, no zatiaľ sa s ním detailne neoboznámila. K veci sa preto odmietol vyjadriť. Podľa neho však išlo o „pomerne zvláštne formulácie“, ktoré si vyžadujú najprv overenie.