Ruského zákonodarcu Raškina zbavili imunity za zastrelenie losa

Moskva 25. novembra (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu Štátna duma vo štvrtok zbavila imunity zákonodarcu Valerija Raškina, ktorý je kritický voči Kremľu. Prokuratúre to umožní vzniesť obvinenia proti nemu za údajné ilegálne zabitie losa počas poľovačky. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Raškin (66) najprv obvinenia poprel, ale neskôr výpoveď zmenil a k zabitiu losa sa priznal. Trval však na tom, že si neuvedomoval, že porušuje zákon, a prípad proti sebe označil za politicky motivovaný.



Štátna duma hlasovala pomerom 341 hlasov k 55 za to, aby bol Raškin zbavený imunity. Zákonodarca si parlamentné kreslo zachová až do skončenia vyšetrovania. V prípade uznania za vinného mu hrozí pokuta alebo väzenie v dĺžke do piatich rokov.



Niektoré ruské médiá napísali, že Raškinovi, členovi komunistickej strany, hrozia obvinenia za jeho častú kritiku Kremľa a za podporu uväznenému ruskému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému, ktorý je najznámejším kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina.



Raškin patril v septembri k malej skupine členov komunistickej strany, ktorí veľmi dôrazne protestovali proti údajným podvodom v online hlasovaní v Moskve počas ruských parlamentných a komunálnych volieb.



Raškin vyslovil vo štvrtok pred zákonodarcami obvinenie, že prípad proti nemu je politicky motivovaný a skutočným dôvodom vyšetrovania jeho osoby je jeho "boj za čestné voľby, čo úrady nahnevalo".



Ruský generálny prokurátor Igor Krasnov odmietol akýkoľvek politický motív za uvedeným prípadom.



Komunistická strana je formálne v opozícii voči Kremľu, ale v kľúčových politických záležitostiach hlasuje v súlade s jeho želaniami. Niektorí pozorovatelia tvrdia, že šéf komunistickej strany Gennadij Ziuganov zrejme v tichosti podporuje obvinenia proti Raškinovi, ktorého vníma ako destabilizujúcu postavu.