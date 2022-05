Ruskej novinárke Ovsiannikovovej hrozí odobratie starostlivosti o deti

Berlín/Moskva 16. mája (TASR) - Ruská novinárka Marina Ovsiannikovová, ktorá v marci narušila živé vysielanie hlavných správ ruskej štátnej televízie protestným plagátom proti vojne na Ukrajine, tvrdí, že exmanžel ju žaluje, vďaka čomu jej teraz hrozí odobratie starostlivosti o ich dve spoločné deti. Informoval o tom v nedeľu denník The Guardian odvolávajúci sa na vyjadrenia Kevina Rothrocka - vedúceho anglickej verzie spravodajského portálu Meduza.



Rothrock na Twitteri tiež uviedol, že Ovsiannikovovej exmanžel je zamestnancom ruskej štátnej televízie RT.



Samotná Ovsiannikovová je podľa Rothrocka momentálne v Berlíne a tvrdí, že sa do Ruska vráti až vtedy, keď padne režim ruského prezidenta Vladimira Putina.



Jej expartner zatiaľ v Rusku vychováva ich dve spoločné deti, vo veku 11 a 17 rokov, a odmieta im dovoliť opustiť krajinu, uvádza ďalej Rothrock. Dodáva, že syn Ovsiannikovovej je zjavne naladený proputinovsky a svoju matku momentálne považuje za zradkyňu, zatiaľ čo dcéra chce naopak byť zase s ňou.



Ovsiannikovová upútala celosvetovú pozornosť, keď do vysielania večerných správ najsledovanejšej ruskej televízie Pervyj kanal vstúpila pred kamery s protivojnovým transparentom, na ktorom bolo napísané: "Nie vojne, zastavte vojnu, neverte propagande, tu vám klamú. Rusi sú proti vojne".



Za svoj nezvyčajne odvážny čin v krajine, kde sú médiá pod prísnou kontrolou Kremľa, bola na noc vzatá do väzby a následne dostala pokutu 30.000 rubľov (približne 250 eur) za organizovanie nepovoleného činu a za jej výzvu na demonštrácie proti vojne. Z televízie ju okrem toho prepustili.



Mediálny koncern Axel Springer neskôr v apríli oznámil, že ju zamestnal ako spravodajkyňu nemeckých novín Die Welt, ktoré vydáva.