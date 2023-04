Ruskému novinárovi a opozičnému aktivistovi hrozí desať rokov väzenia

Moskva/Londýn 28. apríla (TASR) - Ruská generálna prokuratúra potvrdila obvinenie proti ruskému opozičnému politikovi a moderátorovi kanálu YouTube Maximovi Kacovi. Bude stíhaný za verejné šírenie údajných dezinformácií o ruskej armáde, za čo mu hrozí do desať rokov väzenia, informovala v piatok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Keďže Kac patrí k tým opozičným aktivistom, ktorí po vypuknutí vojny na Ukrajine a po rozpútaní represií v Rusku, odišiel do exilu, bude súdený v neprítomnosti.



Dôvodom na začatie konania bolo vysielanie na Kacovom kanáli na platforme YouTube z 3. apríla minulého roka, keď hovoril o zločinoch ruskej armády voči ukrajinskému civilnému obyvateľstvu.



Ruská generálna prokuratúra však v podobných prípadoch trvá na tom, že na Ukrajine "nedochádza k žiadnym trestným činom voči civilnému obyvateľstvu" a že materiály zverejnené ukrajinskými médiami o údajných zločinoch ruských vojakov na území Ukrajiny "sú provokáciou," pripomenula RFE/RL.



Maxim Kac je v Rusku zaradený zoznam hľadaných osôb. Jeho meno figuruje aj v registri tzv. zahraničných agentov, pričom so zdôvodnením, že Kacove aktivity namierené proti Rusku údajne financuje Ukrajina.



Na svojom youtubovom kanáli Kac naďalej hovorí o vojne Ruska s Ukrajinou. Jeho vysielanie odoberá viac ako 1,5 milióna ľudí.