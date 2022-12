Ruskí a americkí diplomati rokovali v Istanbule o technických otázkach

Istanbul 9. decembra (TASR) - Diplomati Ruska a Spojených štátov v piatok v tureckom Istanbule rokovali o viacerých technických otázkach, ktoré sa týkajú vzťahu oboch krajín. Potvrdili to námestník ruského ministra zahraničných vecí a americké veľvyslanectvo v Ankare, informovala agentúra Reuters.



Obe strany budú diskutovať o "zložitých otázkach" vrátane víz, počtu zamestnancov veľvyslanectiev a práci ich inštitúcií a agentúr v zahraničí a o ďalších nešpecifikovaných otázkach, citovala námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova ruská štátna tlačová agentúra TASS.



Riabkov spresnil, že ide o stretnutie medzi vedúcimi oddelení ruského ministerstva zahraničných vecí a ministerstva zahraničných vecí USA. Toto technické stretnutie by sa podľa neho nemalo považovať za znamenie, že obe krajiny sú pripravené pokračovať v diskusii o "hlavných otázkach".



Hovorca amerického veľvyslanectva v Ankare uviedol, že "vysoký predstaviteľ ministerstva zahraničných veci sa v Istanbule stretol s ruskými partnermi, aby prebrali úzky okruh bilaterálnych otázok". O vojne na Ukrajine sa však nerokovalo.



Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone a aj americké v Moskve v posledných rokoch výrazne obmedzili svoj personál. Množstvo ruských a amerických diplomatov bolo vyhostených a museli sa vrátiť do domovských krajín.



Začiatkom novembra sa v Turecku uskutočnilo vopred neohlásené stretnutie riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williama Burnsa s riaditeľom ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergejom Naryškinom. Podľa Bieleho domu Burns na tomto stretnutí varoval Naryškina pred dôsledkami akéhokoľvek použitia jadrových zbraní ruskou stranou. Moskva uviedla, že na stretnutí sa diskutovalo o "citlivých" záležitostiach, ale odmietla ho bližšie komentovať.



Išlo o prvé osobné stretnutie amerických a ruských predstaviteľov na takto vysokej úrovni od začiatku invázie Moskvy na Ukrajinu (24. februára).