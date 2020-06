Ruskí a americkí diplomati vo Viedni rokujú o osude zmluvy New START

Viedeň 22. júna (TASR) - Diplomati zo Spojených štátov a Ruska začali v pondelok vo Viedni viesť diskusie o kontrole zbraní. Ich rokovanie sa koná osem mesiacov pred vypršaním platnosti kľúčovej dohody týkajúcej sa jadrových arzenálov, informovala agentúra DPA.



Platnosť zmluvy o znížení počtu strategických útočných zbraní - známej ako New START/SNV-III a podpísanej v roku 2010 - sa končí vo februári 2021. Ako poznamenala DPA, momentálne je to jediný zmluvný mechanizmus na kontrolu jadrových zbraní medzi USA a Ruskom.



Zmluva New START obmedzuje počet nosičov rakiet na 800 a počet bojaschopných jadrových hlavíc do 1500, dodala DPA, pričom uviedla, že na Rusko a USA - najväčšie jadrové mocnosti - pripadá asi 90 percent celosvetového jadrového arzenálu.



USA deklarujú, bilaterálne dohody o kontrole zbraní uzavreté s Ruskom sú zastarané, a chcú tiež, aby sa do dohody o jadrových zbraniach v budúcnosti začlenila aj Čína.



Peking však už viackrát vyhlásil, že nemá záujem pripojiť sa k podobnej iniciatíve.



Záver prebiehajúceho viedenského kola diplomatických rokovaní medzi Ruskom a USA je naplánovaný na utorok dopoludnia.



Ruský bezpečnostný expert Dmitrij Suslov pre ruské médiá povedal, že USA zrejme nepredĺžia platnosť zmluvy New START bez toho, aby sa Čína stala súčasťou rokovaní o jadrových zbraniach.



Ako nedávno pripomenula agentúra TASS, platnosť tejto zmluvy nemôže byť predĺžená o viac než päť rokov - do roku 2026 - bez súhlasu oboch zmluvných strán.



Rusko a Spojené štáty odstúpili vo februári 2019 od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF). Predtým sa vzájomne obvinili z jej porušovania.



Zmluva, ktorú v roku 1987 podpísali vtedajší lídri Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu, obom stranám zakazovala okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 - 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.